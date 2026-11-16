Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi COP31'de 12 proje ile iklim gündeminde

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi COP31'de bilimsel çalışmalarını sergiliyor

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Konferansı (COP31) kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanındaki akademik birikimini uluslararası platformda paylaşıyor. Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü koordinasyonunda hazırlanan ekip, toplam 12 bilimsel çalışma ve 40 kişilik akademisyen-öğrenci kadrosu ile COP31'de yer alacak.

Katılımın öncelikleri:

MSKÜ'nün COP31 katılımı sadece araştırma sonuçlarını tanıtmakla sınırlı değil; farklı disiplinler arası iş birliğini güçlendirmek, ulusal ve uluslararası araştırma ağlarını genişletmek ve öğrencilerin iklim mücadelesine aktif katılımını sağlamak hedefleri ön planda. Üniversitenin yaklaşımı, bilimsel bilginin doğrudan toplumsal faydaya dönüştürülmesine vurgu yapıyor.

Program çerçevesinde çalışmalar, 17 Kasım 2026 Salı günü Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda üniversitelere ayrılan Yeşil Bölge (Green Zone) alanında katılımcılarla buluşacak.

MSKÜ'nün COP31'de tanıtacağı projeler:

Hacer Simnur Bayrak - Camın geri dönüşümü benim elimde: Cam atıklarının geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesini odağına alan çalışma; döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir atık yönetimi açısından farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Yağmur Demirol, Oğuzhan Tamir ve Umut Çelikyürek - Kampüs atık camlarının mikrodalga destekli sol-jel yöntemiyle değerlendirilmesi ve laboratuvar atıksularında ağır metal sensörü/arıtım uygulamaları: Kampüs atıklarının yenilikçi yöntemlerle değerlendirilmesi ve laboratuvar atıksularındaki ağır metallerin tespiti ile arıtımına yönelik uygulamaları ele alan proje, çevre teknolojileri ve kaynak verimliliğine odaklanıyor.

Prof. Dr. Muammer Tuna - Sıfır atık politikasının toplumsal boyutu: Sıfır atık uygulamalarını toplumsal katılım, çevresel farkındalık ve sürdürülebilir davranışlar çerçevesinde değerlendirerek çevre politikalarının sosyal boyutuna dikkat çekiyor.

Arş. Gör. Naz Fulya Cibik - MSKÜ Kampüs Bostanı: Üretim Yoluyla Disiplinlerarası Öğrenme, İklim Uyumu ve kapsayıcılık için bir yaşayan laboratuvar: Kampüs bostanını sürdürülebilir üretim, disiplinlerarası öğrenme, iklim uyumu ve toplumsal kapsayıcılığı bir araya getiren uygulamalı bir eğitim ve araştırma alanı olarak ele alan proje, üniversite kampüslerinin sürdürülebilirlik çalışmalarındaki rolünü vurguluyor.

İlker Kaymak - İklim krizine karşı otonom ve sürdürülebilir tarım: agro next serası: Akıllı sera sistemleri ve otonom teknolojiler üzerinden sürdürülebilir tarım uygulamalarına odaklanan proje, iklim değişikliğine karşı tarımsal üretimin dayanıklılığını artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımlar sunuyor.

Prof. Dr. Muammer Tuna - İklim dirençli gençlik (panel): Gençlerin iklim mücadele ve uyum süreçlerindeki rolünü tartışacak panelde, gençlik katılımı ve iklim direnci konuları ele alınacak.

Rabia Cengizhan ve Meltem Altınay Özdemir - Turizme entegre yerel pazarların rejeneratif katkısı: Yerel pazarların turizmle bütünleşmesini rejeneratif yaklaşımlar çerçevesinde inceleyen çalışma, yerel ekonomilerin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Mustafa Morsy - Merkeziyetsiz BLE mesh iletişimi kullanan akıllı şehir acil durum uç platformu: Afet ve acil durumlarda iletişim sürekliliğine yönelik teknolojik çözümler geliştiren proje, akıllı kent sistemleri ve afet hazırlık kapasitesine katkı sağlayacak uygulamalar öneriyor.

Dr. Öğr. Üyesi Özgül Uyan - Yeşil sanayileşme sürecinde temiz enerji dönüşümü ve yükselen korumacı ticaret politikaları: COP31 için politika önerileri: Yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü ve uluslararası ticaret politikaları arasındaki ilişkilere odaklanan çalışma, COP31 kapsamında değerlendirilebilecek politika önerileri sunuyor.

Doç. Dr. Meltem Altınay Özdemir - İklim dirençli turizm eğitimi: Geleceğin turizm profesyonelleri için yetkinlik ve eğitim modelinin geliştirilmesi: Turizm sektörünün iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı hedefleyen çalışma, gelecek turizm profesyonelleri için gerekli yetkinlikleri ve eğitim yaklaşımlarını ele alıyor.

Doç. Dr. Sena Akçer Ön - MaviMiras: Antik Su Mirasından Akdeniz’in İklim Dirençli Geleceğine (Bluelegacies): Geçmiş iklim değişimlerinden ve antik su yönetimi uygulamalarından elde edilen bilgileri günümüz bilimsel yöntemleriyle birleştirerek Akdeniz için doğa temelli ve uygulanabilir iklim uyum çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Prof. Dr. Muammer Tuna - İklim dirençli ve sürdürülebilir kıyı alanları yönetişimi: Dalyan-İztuzu-Köyceğiz Gölü havzası: Muğla’nın önemli kıyı ve sulak alan ekosistemlerinden Dalyan-İztuzu-Köyceğiz Gölü Havzası’nı odağına alarak sürdürülebilir kıyı yönetimi ve iklim direnci yaklaşımlarını değerlendiren çalışma, bölgesel koruma ve uyum stratejilerine katkı sağlamayı hedefliyor.

MSKÜ'nün COP31’deki katılımı, üniversitenin akademik kapasitesini küresel ölçekte görünür kılmanın yanı sıra yerel uygulamaları ve genç neslin katılımını güçlendirmeye yönelik bir köprü işlevi görüyor. Sunulacak projeler, hem teknik çözümler hem de politika ve eğitim odaklı yaklaşımlarla iklim gündemine somut katkılar sunmayı amaçlıyor.

MSKÜ’NÜN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI COP31’DE DÜNYA İLE BULUŞUYOR