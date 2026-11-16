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Zirvenin dijital omurgası Antalya'dan dünyaya: Türk Telekom COP31'te bağlantıyı sağladı

Türk Telekom, COP31'te Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak Antalya'da uçtan uca altyapı kurdu; 1,3 milyon m fiber, 400 GB ve 1.800 erişim noktası.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Taylan Polat

Zirvenin dijital omurgası Antalya'dan dünyaya: Türk Telekom COP31'te bağlantıyı sağladı

Türk Telekom COP31'in dijital altyapısını uçtan uca yönetti

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'te, Türk Telekom organizasyonun dijital omurgasını üstlenen ana sağlayıcı olarak öne çıktı. Şirket, gücünü fiber ve mobil ağ altyapısı, yeni nesil teknolojiler ve saha mühendisliği kapasitesiyle birleştirerek uluslararası katılımcılarla Antalya arasındaki iletişimi sağladı.

Altyapı ve kapasite:

Türk Telekom, zirve alanı için geniş ölçekli teknik hazırlıklar gerçekleştirdi. Organizasyon sahasında kurulan altyapı kapsamında 1,3 milyon metre fiber hat, 400 GB bağlantı kapasitesi, 1.800 kablosuz erişim noktası ve 18 mobil baz istasyonu ile kesintisiz iletişim hedeflendi. Bu kurulum, hem sabit hem de mobil erişim için yüksek kapasiteli bir omurga oluşturdu.

Operasyonel performans ve sürdürülebilirlik:

Zirvenin ilk haftasına dair veriler, kurulan altyapının yoğunluğunu gösterdi: toplam 380 TB veri trafiği kaydedildi; bunun 130 TB'ı mobil şebeke, 250 TB'ı ise sabit ağ üzerinden gerçekleşti. Mavi Bölge'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27.794 ile COP tarihinin rekoruna ulaştı. Sahada görev yapan ekip sayısı ise yaklaşık 2.000 olarak açıklandı.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, şirketin hem mühendislik yetkinliği hem de sürdürülebilirlik odaklı çözümleriyle sadece iletişim altyapısını sağlamakla kalmadığını; veri merkezi kapasitesi, network ve siber güvenlik operasyonları ile bütüncül bir destek sunduklarını vurguladı. Şahin, bu deneyimin Türkiye'nin teknoloji birikimini uluslararası platformlarda görünür kıldığını belirtti.

Organizasyon boyunca sağlanan yüksek kapasite, hız ve güvenlik odaklı hizmetler, COP31'deki dijital etkinliklerin akışını destekleyerek Antalya'daki konuşmaların dünya ile paylaşılmasını mümkün kıldı. Türk Telekom'un rolü, büyük ölçekli uluslararası etkinliklerde altyapı ve operasyon yönetiminin nasıl kritik önemde olduğunu bir kez daha gösterdi.

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN

TÜRK TELEKOM CEO’SU EBUBEKİR ŞAHİN

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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