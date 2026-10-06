Manisa İŞKUR saha odaklı çalışmayla işe yerleştirmede Türkiye ikincisi

Manisa İŞKUR'ün 9 aylık bilançosu

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde uyguladığı saha odaklı yaklaşım sayesinde işe yerleştirmede Türkiye genelinde 2’nci sırada yer aldı. Kurumun dokuz aylık dönemdeki verilerine göre 27 bin 335 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi; saha ekipleri ile yürütülen çalışmalarda işverenlerle ve iş arayanlarla yoğun ilişki kuruldu.

saha çalışmaları ve birebir görüşmeler:

Kurumun ekipleri yılın ilk 9 ayında toplam 9 bin 654 iş yerini ziyaret etti. Ziyaretlerin amacı işverenlerin personel ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve kurumun sunduğu hizmetler hakkında bilgilendirme yapmak olarak açıklandı. Aynı dönemde iş arayanlarla gerçekleştirilen bireysel görüşme sayısı 64 bin 173 olarak kaydedildi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, saha temasının başarının anahtarı olduğunu vurguladı. Tufan, iş arayan ve işveren ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmenin en önemli yolunun doğrudan iletişim kurmak olduğunu belirterek saha ziyaretleri ve bireysel görüşmelerin kurum hizmetlerinin etkinliğini artırdığını ifade etti.

engellilere ve aktif işgücü programlarına erişim:

Kurum verilerine göre işe yerleştirilenler arasında 808 engelli birey bulunuyor. Engelli bireylere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında ise toplam 2 bin 700 görüşme gerçekleştirildi. Bu sonuçlar, istihdama erişimde kapsayıcı yaklaşımın da uygulandığını gösteriyor.

Manisa İŞKUR aynı zamanda aktif işgücü programlarıyla mesleki beceri kazandırma çalışmalarını sürdürdü. Son 9 aylık dönemde program katılımcıları şu şekilde raporlandı: 160 İşbaşı Eğitim Programına bin 129 kişi, 7 NİYEP/MEK programına 171 kişi, 80 KİPAP programına 200 kişi, 34 Toplum Yararına Programdan bin 594 kişi ve 62 İşgücü Uyum Programından 675 kişi yararlandı.

Kurum yetkilileri, önümüzdeki dönemde de iş arayanlarla işverenleri doğrudan buluşturmaya ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı. Manisa İŞKUR'ün elde ettiği Türkiye ikinciliğinin, saha temelli uygulamalar ve aktif programların birleşimiyle gerçekleştiği değerlendirmesi yapılıyor.

MANİSA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILININ İLK 9 AYINDA BELİRLENEN HEDEF KRİTERLERİNE GÖRE İŞE YERLEŞTİRMEDE TÜRKİYE GENELİNDE 2’NCİ SIRADA YER ALDI. BU DÖNEMDE 27 BİN 335 KİŞİNİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE ARACILIK EDİLİRKEN, 9 BİN 654 İŞYERİ ZİYARET EDİLDİĞİ VE İŞ ARAYANLARLA 64 BİN 173 BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.