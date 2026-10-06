Türkiye'nin 2050 risk haritası: su, sıcak ve altyapı baskısı

AXA Türkiye İklim Raporu 2026'nın temel bulguları

AXA Climate tarafından hazırlanan AXA Türkiye İklim Raporu 2026, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yılda Türkiye'de oluşturabileceği riskleri haritalandırdı. Raporda; su kaynakları, tarım, şehirler ve kritik altyapılar başta olmak üzere farklı alanlardaki kırılganlıklar 7 küresel iklim modelinin projeksiyonları ile yerel veriler kullanılarak analiz edildi. Raporun lansmanı, Sigorta Haftası kapsamında AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken ile Yekta Kopan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

su kıtlığı ve tarım üzerindeki etkiler:

Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri su stresi ile ilgili: 2050'ye kadar yaklaşık 65 milyon kişinin yüksek veya çok yüksek düzeyde su stresiyle karşılaşma riski bulunuyor; bu, ülke nüfusunun yaklaşık %74'üne