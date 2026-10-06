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Gram altında sert düşüş yatırımcıyı beklemeye itti

Gram altının 6 bin 550 TL'ye gerilemesi ve Fed belirsizliği yatırımcıları yeni alımda beklemeye yöneltti; yüksekten alanlar satıştan kaçınıyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gram altında sert düşüş yatırımcıyı beklemeye itti

Gram altındaki geri çekilme talebi durdurdu

Piyasada gram altın fiyatları, dalgalı küresel görünüm ve faiz belirsizliğiyle birlikte gerileyerek 6 bin 550 lira seviyelerine indi. Bu geri çekilme, bireysel yatırımcının altına olan ilgisini azaltırken, birçok yatırımcı mevcut seviyelerin daha da gerilebileceği beklentisiyle yeni alımlar için beklemeye geçti.

Piyasa dinamikleri ve Fed etkisi:

Küresel piyasaları etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz beklentileri öne çıkıyor. Fed kaynaklı belirsizlik ve küresel enflasyon baskılarının altın üzerinde satış yönlü bir etki yarattığı belirtiliyor. Kuyumcu ekranlarında görülen fiyatlar çerçevesinde, gram altın haftaya önceki kapanışın üzerinde açtıktan sonra gün içinde kar satışlarıyla geri çekildi.

Yatırımcı davranışı ve fiyat seviyeleri:

Kuyumcu Nasir Amcaların değerlendirmesine göre, Fed’in izleyeceği faiz politikası altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Amcalar, Hürmüz Boğazı kaynaklı petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını yukarı çektiğini ve bunun da merkez bankası kararlarını etkileyebileceğini vurguluyor. Buna karşın, piyasada şu an itibarıyla gram altın 6 bin 550, çeyrek altın 10 bin 500, yarım altın 21 bin, tam altın 42 bin lira seviyelerinden işlem görüyor.

Amcalar, altındaki düşüşün özellikle daha önce 7 bin 500–8 bin lira seviyelerinde alım yapanları etkilediğini, bu grubun zarar nedeniyle ellerindeki altını kolay kolay satmak istemediğini belirtiyor. Satışa geçenlerin çoğunun acil ihtiyaç veya yatırımı başka bir alana kaydırma amacı taşıdığını, orta-uzun vadeli düşünen bazı yatırımcıların ise mevcut seviyeleri fırsat olarak gördüğünü aktarıyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde Fed’den gelebilecek bir faiz artışının gram altında ilave düşüşlere yol açabileceğini, bu nedenle birçok yatırımcının yeni alım için beklemeyi tercih ettiğini ifade ediyor. Piyasada gözlenen karışık sinyaller yatırımcı kararlarını erteletirken, fiyatlardaki oynaklık yakından takip ediliyor.

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞ VATANDAŞIN ALTINA OLAN İLGİSİNİ AZALTIRKEN, YATIRIMCILAR YENİ ALIM İÇİN...

ALTINDAKİ SERT DÜŞÜŞ VATANDAŞIN ALTINA OLAN İLGİSİNİ AZALTIRKEN, YATIRIMCILAR YENİ ALIM İÇİN BEKLEMEYE GEÇTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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