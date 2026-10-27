İTO'da Avdagiç'in listesi oy farkıyla öne çıktı

Seçim sonuçları ve katılım

İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan seçimlerde yaklaşık 50 bin üye oy kullandı. Mevcut başkan Şekib Avdagiç'in listesi, meslek komiteleri ve yeni meclis üyelerinin belirlenmesinde belirleyici oldu.

Oy dağılımı ve kazanımlar:

Avdagiç, kendi meslek komitesinde açık farkla galip gelirken, genel tabloda da üstünlük sağladı. Sonuçlara göre 80 komitenin 67'si Avdagiç'in listesi tarafından kazanıldı; 270 kişilik meclisten 229'u aynı listeye geçti. Başkan adaylarından Kaptan Mustafa Can ise yaklaşık 100 oy farkla seçimi kaybetti.

Başkanın değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Seçimlerin ardından açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "80 komitenin 67’sini kazandık. 270 meclis üyesinin 229’unu aldık" dedi ve destek verenlere teşekkür etti. Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Bizim rozetimizi takan, bizim yükümüzü çeken, bizimle beraber hareket eden, mücadele eden bütün kardeşlerime, abilerime, hanımefendilere, beyefendilere, tüm dostlara çok teşekkür ediyorum".

Yeni döneme ilişkin temennilerini de paylaşan Avdagiç, "Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde birlik beraberlik içinde, güzel işler yapacağımız, şehrimize, ülkemize hayırlı işler yapacağımız bir dönem nasip etsin" ifadelerini kullandı.

İTO'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu, 4 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından kesinleşecek.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDA (İTO) 80 MESLEK KOMİTESİNİN VE YENİ MECLİSİN ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILAN SEÇİMLERDE YAKLAŞIK 50 BİN OY KULLANILDI.