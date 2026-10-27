Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,4996 -0,28%
Bist 11.151,03 -0,01%
Altın Gram 6.518,51 +0,85%
EUR/USD 1,1136 -0,39%
Brent Petrol 109,40 -1,21%
--°

İTO'da Avdagiç'in listesi oy farkıyla öne çıktı

İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Şekib Avdagiç'in listesi 80 komiteden 67'sini ve 270 kişilik meclisten 229'unu alarak büyük çoğunluğu sağladı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 19:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İTO'da Avdagiç'in listesi oy farkıyla öne çıktı

Seçim sonuçları ve katılım

İstanbul Ticaret Odası'nda yapılan seçimlerde yaklaşık 50 bin üye oy kullandı. Mevcut başkan Şekib Avdagiç'in listesi, meslek komiteleri ve yeni meclis üyelerinin belirlenmesinde belirleyici oldu.

Oy dağılımı ve kazanımlar:

Avdagiç, kendi meslek komitesinde açık farkla galip gelirken, genel tabloda da üstünlük sağladı. Sonuçlara göre 80 komitenin 67'si Avdagiç'in listesi tarafından kazanıldı; 270 kişilik meclisten 229'u aynı listeye geçti. Başkan adaylarından Kaptan Mustafa Can ise yaklaşık 100 oy farkla seçimi kaybetti.

Başkanın değerlendirmesi ve sonraki adımlar:

Seçimlerin ardından açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "80 komitenin 67’sini kazandık. 270 meclis üyesinin 229’unu aldık" dedi ve destek verenlere teşekkür etti. Avdagiç sözlerine şöyle devam etti: "Bizim rozetimizi takan, bizim yükümüzü çeken, bizimle beraber hareket eden, mücadele eden bütün kardeşlerime, abilerime, hanımefendilere, beyefendilere, tüm dostlara çok teşekkür ediyorum".

Yeni döneme ilişkin temennilerini de paylaşan Avdagiç, "Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. İnşallah önümüzdeki dönemde birlik beraberlik içinde, güzel işler yapacağımız, şehrimize, ülkemize hayırlı işler yapacağımız bir dönem nasip etsin" ifadelerini kullandı.

İTO'nun yeni başkanı ve yönetim kurulu, 4 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından kesinleşecek.

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDA (İTO) 80 MESLEK KOMİTESİNİN VE YENİ MECLİSİN ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ...

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDA (İTO) 80 MESLEK KOMİTESİNİN VE YENİ MECLİSİN ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILAN SEÇİMLERDE YAKLAŞIK 50 BİN OY KULLANILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İTO meclisinde yüzde 80'lik çoğunluk ve birlik çağrısı
images

Akbank'tan ekonomiye güçlü destek: 2026'ın ilk dokuz ayında 3 trilyon lira kredi
images

Alanya ALTSO'da yeni dönem: komisyonlar ve eylül mizanı onaylandı
images

Alfatlı: Bursa sanayisinde ortak akıl ve uygun finansmana vurgu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırşehir'de yol kontrolünde çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve ürün yakalandı

Dijital tuzaklara dikkat: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden dolandırıcılık uyarısı

Fenerbahçe ile İsmail Kartal yollarını karşılıklı anlayışla ayırdı

İbrahim Özhan liderliğinde Bursa Ticaret Borsası'nda yeni dönem başladı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı