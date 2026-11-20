etkinlikler ve organizasyon:

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen programlar, çocuklara yönelik sportif ve eğlenceli faaliyetlerle dolu bir gün sundu. Etkinlikler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi ve katılanların yüzünde mutluluk bıraktı.

etkinlikler ve mekanlar:

Programlar, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Atletizm Sahası ile 75. Yıl Gençlik Merkezi merkez olmak üzere iki ayrı mekânda düzenlendi. Atletizm sahasında çocuklar çeşitli sportif faaliyetlerle hareket etmenin keyfini yaşarken, 75. Yıl Gençlik Merkezi'ndeki etkinliklerde geleneksel çocuk oyunları ve eğlenceli aktiviteler ön plana çıktı.

çocukların deneyimi:

Etkinliklerde çocuklar; oyun, spor ve grup faaliyetleri aracılığıyla hem fiziksel hem de sosyal açıdan aktif oldu. Birlikte hareket etme, paylaşma ve dayanışma kültürünün ön plana çıktığı etkinliklerde çocukların neşesi ve heyecanı etkinliğe damga vurdu.

dayanışma, ödüller ve etkinliğin önemi:

Program boyunca her çocuğun oyun oynama, spor yapma ve sosyal faaliyetlere katılma hakkına vurgu yapıldı. Sportif faaliyetlere katılan çocuklara madalyaları aileleri tarafından takdim edildi; ailelerin çocuklarıyla birlikte yaşadığı sevinç, etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu. Sporun birleştirici gücüyle düzenlenen program, çocuklar ve aileler için kalıcı güzel anılar bırakarak sona erdi.

MANİSA’DA 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SPORTİF VE EĞLENCELİ ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLAR UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI. SPORUN, OYUNUN VE EĞLENCENİN BİR ARAYA GELDİĞİ ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU YÜZLERİNE YANSIDI.