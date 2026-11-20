Cenaze töreni:

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tören, cami avlusunda ve mahyalar önünde yapılan dualarla başladı.

Katılımcılar, merhumun yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek tören boyunca sessiz ve saygılı bir hava oluşturdu. İbadet bölümünde yapılan duaların ardından törende anma konuşmaları yapıldı.

Katılımcılar ve anma:

Törene ailesi, meslektaşları ve öğrencileri ile birlikte çeşitli çevrelerden katılımlar oldu. Camide gerçekleştirilen tören sırasında merhumun mesleki ve kişisel yönlerine vurgu yapan ifadeler dile getirildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenin sonunda dualar okundu ve katılımcılar merhuma son görevlerini yerine getirdi. Aile yakınları, törenden sonra taziyeleri kabul etti.

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi