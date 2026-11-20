Belediye ekipleri hasadın aksamasına izin vermiyor

Eskişehir'in İnönü ilçesinde kasım ayında başlayan şeker pancarı hasadı, etkili yağışlar nedeniyle tarla yollarında çamurlaşma ve bozulmalarla karşılaştı. Bu durum, pancar üreticilerinin ürünlerini tarladan çıkarıp fabrikalara ulaştırmasını güçleştirdi. İnönü Belediyesi, oluşan ulaşım sorunlarını gidermek için müdahale başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kamyon ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, çamurlaşan ve bozulan tarla yollarına stabilize malzeme seriliyor ve yollar kullanıma uygun hale getiriliyor. Ayrıca pancarların toplandığı alanlarda zemin iyileştirmesi yapılarak nakliye sırasında yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmeye çalışılıyor.

saha çalışmaları ve tempo

Yaz aylarında başlayan bakım çalışmalarını pancar sökümünün başlamasıyla birlikte yoğunlaştıran belediye ekipleri, gece gündüz saha çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların amacı, hasat sürecinin kesintiye uğramaması ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi olarak belirtiliyor. İlçede yürütülen müdahaleler kamyon ve iş makinelerinin koordineli kullanımıyla gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, özellikle yağışların ardından bozulan yolların zamanında onarılmasının pancar nakliyesinde gecikmeleri engellediğine dikkat çekiyor. Stabilize uygulamaları ile tarladan fabrikaya uzanan güzergâhlarda taşıma araçlarının güvenli ve düzenli dolaşımı hedefleniyor.

çiftçilerin memnuniyeti ve belediye taahhüdü

Çiftçiler, hasat döneminde sağlanan destekten memnuniyetlerini dile getirerek başta İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı olmak üzere çalışmaları yürüten ekiplere teşekkür etti. İnönü Belediyesinden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda tarımsal üretimin devamlılığı ve çiftçilerin hasadı sorunsuz tamamlaması için saha çalışmalarının süreceği bildirildi.

Belediye müdahaleleri, kısa vadede yolların kullanılabilirliğini artırırken, hasat döneminin yoğunluğuna paralel olarak ekiplerin sahadaki varlığının sürdürüleceği vurgulanıyor. Üreticilerin zamanında ve güvenli nakliye yapabilmesi için yürütülen bu çalışma, ilçede pancar üretiminin aksamadan devam etmesini amaçlıyor.

ESKİŞEHİR’İN İNÖNÜ İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVA NEDENİYLE PANCAR HASADINDA YAŞANAN ULAŞIM SORUNLARINA İNÖNÜ BELEDİYESİ MÜDAHALE ETTİ. FEN İŞLERİ EKİPLERİ, ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİNİ TARLADAN ÇIKARABİLMESİ VE TOPLAMA ALANLARINDA ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ YAPILMASI AMACIYLA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.