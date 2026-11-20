Adıyaman'da Global Girişimcilik Haftası kapsamında buluşma:

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Sosyal Girişimcilik Merkezi, Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yoğun katılımlı bir girişimcilik paneline ev sahipliği yaptı. Panelde girişimci adayları ve gençler, iş hayatının farklı aşamalarına ilişkin deneyimleri, karşılaşılan fırsat ve zorlukları dinleme imkânı buldu.

ATSO tarafından hafta boyunca planlanan programda yapay zekâ eğitimleri, girişimcilik panelleri, çocuk girişimciliği etkinlikleri ve girişimci ilham buluşmaları gibi etkinlikler yer aldı. Panel, haftanın ilk etkinliği olarak dikkat çekti ve gençlerin ilgisini topladı.

panelin konuşmacıları ve moderasyonu:

Panelin moderatörlüğünü Habitat Gaziantep İstasyon Sorumlusu Tansu Şahin üstlendi. Konuşmacılar arasında ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, Coffee By CO Kurucusu Mustafa Coşkuner ve otodidakt girişimci Zuhal Bozdağ yer aldı. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkan Yardımcısı Dilvin Şirvan Toprak, Meclis Üyesi Fevzi Dost, girişimci adayları ve çok sayıda genç katıldı.

panelde öne çıkan mesajlar:

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, gençlerin girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol almasının önemine vurgu yaptı ve coğrafi veya ekonomik koşulların girişimciliğe engel olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Bereket, katılımcılara şu sözlerle seslendi: "Bu coğrafyadan çıkıp çok değerli işler başaran büyüklerimiz var. Genç arkadaşlarımızdan ricam, Odamızın Genç Girişimciler Kurulu ile bir arada olmaları ve onlarla istişare etmeleridir. Ben de edindiğim bilgi ve tecrübelerin önemli bir bölümünü TOBB Genç Girişimciler Kurulu bünyesindeki çalışmalarım sayesinde kazandım. Bu kazanımların iş hayatımda beni farklı bir noktaya taşıdığını gördüm. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik de bu birikimin bir ürünüdür. Sosyal Girişimcilik Merkezimizle girişimciliğe ve en önemlisi insana yatırım yapıyoruz. Çünkü en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Gençlerimizin bu merkezi önemsemelerini ve burada kendilerine değer katacak çalışmaların içerisinde yer almalarını istiyoruz".

Zuhal Bozdağ panelde girişimcilik yolculuğunda yaşadığı deneyimleri anlattı; karşılaşılan zorlukların tecrübe olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve başarısızlıkların yeni başlangıçlara kapı açtığını vurguladı. Mustafa Coşkuner ise kariyer ve markalaşma sürecine ilişkin samimi paylaşımlarda bulunarak uygulanan stratejilerden ve karşılaşılan engellerden söz etti.

Katılımcıların soru ve katkularıyla zenginleşen oturumda iş kurma süreçleri, yenilikçi iş fikirleri, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve girişimcilerin karşılaştığı fırsat ile zorluklar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Panel, gençlerin bilinçlenmesine, deneyim paylaşımına ve Adıyaman girişimcilik ekosisteminin güçlenmesine katkı sunan bir buluşma olarak değerlendirildi. ATSO'nun düzenlediği diğer hafta etkinlikleriyle katılımcılara yeni öğrenme ve ağ kurma fırsatları sağlanmaya devam edecek.

ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) SOSYAL GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ'NDE, GLOBAL GİRİŞİMCİLİK HAFTASI KAPSAMINDA GİRİŞİMCİLİK PANELİ DÜZENLENDİ.