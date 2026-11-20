Adıyaman'da çocuk hakları günü etkinlikleri:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki Çocuk Hakları Komitesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında kent genelinde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Programın amacı, çocuk hakları konusunda farkındalığı artırmak ve çocukların kendi görüşlerini üretme, ifade etme becerilerini görünür kılmaktı.

Eğitim çalışmaları ve katılım odaklı yaklaşım:

Etkinliklerin eğitim bölümünü İl Kız Temsilcisi İrem Gülmez yürüttü. Sunum ve interaktif uygulamalarla yapılan eğitimde çocukların temel hakları, kendilerini ifade etme biçimleri ve haklarını koruyabilme yolları işlendi. Eğitim, çocukların günlük yaşamlarında haklarını tanıyıp kullanabilmelerine yönelik sade ve uygulamalı yöntemler içeriyordu.

Programı koordine eden İl Yetişkin Temsilcisi Mehmet Engin Coşkun etkinlik boyunca çocukların aktif katılımını teşvik etti; çocukların görüşlerinin alınması ve üretime yönlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer aldı.

Üretim atölyesi: çocukların hazırladığı kitaplar:

Etkinliklerin üretim odaklı bölümünde çocuklar, hak temalı eserler hazırladı. Katılımcılar tarafından kaleme alınan beş hikâye kitabı ve bir boyama kitabı tamamlandı. Hazırlanan hikâye başlıkları arasında Çocuk nedir?, Sağlık hakkı nedir?, Eğitim hakkı nedir?, Katılım hakkı nedir? ve COP 31 Antalya yer aldı. Bu eserler, çocukların haklara ilişkin bilgi ve kişisel düşüncelerini somut bir üretime dönüştürdüğü örnekler olarak dikkat çekti.

Çocuklar, kendi emekleriyle ortaya koydukları eserleri Mehmet Engin Coşkun'a takdim ederek hem üretim sürecini hem de sonuçlarını paylaşma olanağı buldu.

Perre Antik Kenti'nde farkındalık yürüyüşü:

Etkinliklerin bir diğer ayağı, Adıyaman'ın tarihi mekânlarından Perre Antik Kenti oldu. Tarihi alanda düzenlenen buluşmada çocuklar açtıkları pankartlarla çocuk haklarına dikkat çekti. Çalışma, çocuk hakları mesajının kentin kültürel mirasıyla buluşmasına vesile olarak toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine katkı sağladı.

Perre Antik Kenti'nde yapılan etkinlik, çocukların hak sahibi bireyler olarak yalnızca korunmaya muhtaç olmadıklarını; aynı zamanda fikir üreten, eser ortaya koyan ve toplumsal yaşama aktif katılım sağlayan aktörler olduklarını vurguladı.

Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi tarafından düzenlenen programlarla, özellikle eğitim ve üretim alanlarında çocukların yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve hak bilincinin günlük yaşama taşınması hedeflendi. Etkinlikler, hem çocukların kendilerini ifade etmelerine hem de toplumun çocuk haklarına dair duyarlılığının artmasına hizmet etti.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ, 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRDİ.