Diyarbakır'da dron destekli keşif yapıldı

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul'da Ayşe Tokyaz olayından hüküm giymiş olan Cemil Koç hakkında, birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'nın ölümü iddiasıyla açılan davada olay yerinde dronla keşif gerçekleştirildi. Keşif, mahkeme heyeti ve bilirkişi üyelerinin nezaretinde hem sitenin bahçesinde hem de Ovezova'nın yaşadığı 8. kattaki dairede yapıldı.

Keşif nasıl yapıldı:

16 Ekim duruşmasında verilen ara karar doğrultusunda, bilirkişi heyeti ve hakimin katılımıyla dronla görüntü alınarak dosyada eksiksiz bir inceleme yapılması amaçlandı. Bahçe, pencere ve daire içi açılardan elde edilecek görseller üzerinden bilirkişi raporu hazırlanacak ve hazırlanan rapor dava dosyasına eklenecek.

davanın seyrine ilişkin kararlar:

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca, İstanbul'daki Ayşe Tokyaz davasında mağdurun ikizi olan Esra Tokyaz'ın tanık olarak dinlenmesine hükmedildi ve duruşma 18 Şubat 2027'ye ertelendi.

Olay dosyasında yer alan bilgilere göre, 24 Temmuz 2023'te Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki 8. kattaki pencereden düşme sonucu hayatını kaybeden Ejegul Ovezova ile ilgili iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aynı kişiyle ilgili soruşturma kapsamında, Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Dosyada ayrıca, Koç'un İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüyle ilgili olarak daha önce ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı; Koç'un 2024'te ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle polislik mesleğinden ihraç edildiği ve hakkında çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

Mahkeme tarafından yaptırılacak bilirkişi raporunun içeriği, dronla elde edilen veriler ışığında şekillenecek ve bir sonraki duruşma tarihi öncesinde dosyaya sunulacak. Bu raporun, olayın koşullarına ilişkin teknik değerlendirme sağlayarak dava sürecini doğrudan etkilemesi bekleniyor.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDEN HÜKÜM GİYEN KOÇ'UN YARGILANDIĞI DİYARBAKIR'DAKİ KADIN CİNAYETİ DAVASINDA DRON KULLANILARAK KEŞİF YAPILDI