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Manisa'da çölyaklılara özel glütensiz mutfak hizmete girdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Çölyak Organik Beslenme Derneği'nin Ulupark'taki Glütensiz Mutfak'ı, çölyaklılara güvenli yemek ve sosyalleşme sunuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:05

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa'da çölyaklılara özel glütensiz mutfak hizmete girdi

glütensiz mutfak Ulupark'ta hizmete başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Çölyak Organik Beslenme Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Glütensiz Mutfak, Ulupark'ta hizmet vermeye başladı. Merkez, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih eden vatandaşlara güvenli gıda seçenekleri sunmayı ve aynı zamanda sosyal bir buluşma alanı olmayı hedefliyor.

güvenli üretim ve geniş menü:

Glütensiz ürünlere erişimde yaşanan zorlukları gidermeyi amaçlayan merkezde, tosttan mantıya, makarnadan pizzaya, baklavadan simide kadar çok sayıda ürün hazırlanıyor. Ürünlerin ayrı bir üretim ve satış alanında hazırlanması, özellikle çölyak hastaları için güvenli üretim anlamı taşıyor.

dernek ve kullanıcı deneyimleri:

Çölyak Organik Beslenme Derneği Başkanı Haşim Şivecan, projenin Manisa'daki çölyaklılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Manisa’da yaşayan çölyaklıların dışarıda yemek konusunda yaşadığı sorunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ilettiğimizde bize böyle bir yer imkanı sağladı. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük bir nimet. Çünkü daha önce dışarıda güvenle yemek yiyebileceğimiz ve sosyalleşebileceğimiz bir alan yoktu. Burada glütensiz besleniyor, karnımızı doyuruyor ve sağlıklı besleniyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşebileceği bir alan oluştu".

Şivecan, ayrıca "Kadınlarımızın ve çölyaklı annelerin bir araya gelebileceği böyle bir alanın olması da çok kıymetli. Bu projenin Türkiye’ye örnek olmasını ve ilçelerde de benzer kafelerin açılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki yıldır çölyak hastası olan Kevser Reka ise dışarıda mekan bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Böyle bir yerin açılması beni çok mutlu etti. Buradaki ürün çeşitliliği de yeterli. Karışık tost, mantı, makarna, pizza, baklava ve simit var. Çölyaklıların buraya sahip çıkması gerekiyor. Böyle yerler çok fazla bulunmuyor, devamının gelmesini isterim" dedi.

Sudenaz Bal, sekiz yıldır çölyak hastası olduğunu söyleyerek, "Çölyak hastası olduğum için dışarı çıktığımda yemek yiyebileceğimiz alanlar çok kısıtlı. İlk başlarda çok fazla ürün bulunmuyordu ancak belediyemizin yaptığı çalışmalar sayesinde artık daha fazla ürüne ulaşabiliyoruz. Karışık tost sipariş ettim ve yaklaşık 7-8 dakikada hazırlanıyor. Çölyak hastaları için geliştirilen bu hizmetten memnunuz. Özellikle çocuklar için çok güzel bir hizmet oldu" diye konuştu.

Ceren Başpınar, kızı Asya Omay Başpınar ile geldiğini belirterek projenin çocuklu aileler için önemini şöyle anlattı: "Gittiğimiz mekanlarda glüten konusunda yeterli bilgi ve hassasiyet olmadığını görüyorduk. Çocuk söz konusu olduğunda dışarı çıktığımızda yiyecek bir şey bulamamak, bir anne ve baba için çok zor. Kendimiz yemesek bu kadar üzülmeyiz ama çocuğumuzun canı çektiğinde ona bir şey bulamadığımızda yaşadığımız sıkıntıyı biz biliyoruz".

Oğlunun çölyak hastası olduğunu söyleyen Miyase Karakaya da glütensiz gıdaya ulaşmanın aileler için önemine değinerek, "Hastaneye geliyoruz, işimiz bitiyor, bu kez 'Çocuğa ne yedireceğim?' diye düşünmeye başlıyorum. Böyle bir yerin olduğunu duyunca buraya gelmek bizim için çok güzel oldu. Çölyaklıların en önemli problemi diyet. Çok sıkı bir diyet uygulamak gerekiyor ve bu gerçekten zor" dedi.

Karakaya, ayrıca "Derneklerimiz bu konuda imdadımıza yetişiyor ve çocuğumuzun hayatını kolaylaştırıyor. Glütensiz Mutfak da çölyak denizinde bize atılan bir can simidi gibi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini takdir ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez, yalnızca beslenme ihtiyacını karşılamakla kalmıyor; çölyaklıların deneyim paylaşabileceği, çocukların sosyalleşebileceği bir ortam sağlıyor. Dernek yetkilileri ve kullanıcılar, projenin örnek olmasını ve benzer girişimlerin yaygınlaşmasını bekliyor.

Manisa’da çölyak hastaları için ‘Glütensiz Mutfak’ hizmete başladı

Manisa’da çölyak hastaları için ‘Glütensiz Mutfak’ hizmete başladı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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