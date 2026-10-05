eleşkirt'e eğitim ve dayanışma yatırımı: yeni ilkokul ve kadın taziye evi hizmette

Açılış töreniyle yeni eğitim ve sosyal mekân hizmete girdi

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman tarafından yaptırılan Azad Medeni Kahraman İlkokulu, düzenlenen törenle eğitim-öğretime açıldı. Açılışa Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve il protokolü katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından donatılan okul, modern sınıf ve altyapı imkânlarıyla öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Törenin ardından Vali Bozkurt okula girerek sınıfları gezdi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminde başarı temennisinde bulundu. Açılış töreninde ayrıca ilçeye kazandırılan Leyla Kahraman Kadın Taziye Evi de hizmete alındı.

vali bozkurt'un mesajı:

Vali Bozkurt konuşmasında, bu yıl ihalesi yapılan okulların kış mevsimine girmeden tamamlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Bozkurt, 2026 hedefi doğrultusunda il genelinde eğitim altyapısını güçlendirme kararlılığını dile getirerek, "Bu ay içerisinde 10 okulumuzun açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Ağrı'da kış mevsiminin uzun sürdüğüne dikkat çeken Vali, okulların zamanında hizmete alınmasının öğrencilerin eğitimine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Bozkurt, eğitimde fiziki yatırımların önemine işaret ederek, il genelinden ulusal ve uluslararası başarıların geldiğini söyledi. Özellikle PISA sürecinde Tutak ve Patnos Anadolu liseleri gibi okulların değerlendirmeye katıldığını hatırlatan Vali, Türkiye Yüzyılı vizyonu içinde eğitimin temel konulardan biri olduğunu vurguladı. Öğrencilerin bilgiyle birlikte milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini belirten Bozkurt, derslik başına düşen öğrenci sayılarını iyileştirme hedeflerine değindi ve okulun yapımını üstlenen Azad Medeni Kahraman’a teşekkür etti.

hayırseverin sözleri ve bölgeye katkısı:

Hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman, doğup büyüdüğü topraklara kalıcı eserler bırakmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahraman, daha önce bölgede 14 kütüphane ile 20 bini aşkın kitap öğrencilerle buluşturduklarını hatırlatarak, bugünkü okulun da o vaatlerden biri olduğunu ifade etti.

Kahraman, eğitimin toplumun istikbali için belirleyici olduğunu belirterek, öğrencilerin "kökü bu topraklarda, ufku dünyada olan" bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Bu yaklaşımın, gençlerin kendi değerlerinden kopmadan çağın gerektirdiği bilgi, bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlama gayesi taşıdığını aktardı.

Açılış töreninde ayrıca merhum annesi Leyla Kahraman anısına yaptırılan Kadın Taziye Evi'nin de hizmete alındığını ifade eden Kahraman, bu mekânın Eleşkirtli kadınların zor günlerinde bir araya gelebilecekleri, acılarını paylaşabilecekleri ve dualarını birlikte edebilecekleri bir gönül mekânı olmasını diledi.

Yeni okul ve taziye evinin açılması, ilçede hem eğitim hem de sosyal dayanışma açısından dikkat çekici bir yatırım olarak değerlendirildi. Yerel yetkililer ve hayırseverin iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, Eleşkirt için kalıcı eser niteliğinde görülürken, yetkililer benzer yatırımların sürdürüleceğini belirtti.

AĞRI'DA HAYIRSEVER İŞ İNSANINDAN EĞİTİME KALICI ESER