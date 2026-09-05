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Manisa'da otoyol kenarındaki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

Manisa'nın Soma ilçesinde İstanbul Otoyolu kenarındaki orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve dozerlerle müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manisa'da otoyol kenarındaki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

Manisa'da otoyol kenarındaki orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Heciz ve Beyce mahalleleri civarında, İstanbul Otoyolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Olay saat 15.44'te başladı, ilk müdahale ise saat 15.54'te yapıldı.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar:

Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer katılıyor.

Çalışmaların seyri:

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yetkililer, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE İSTANBUL OTOYOLU KENARINDA ÇIKAN ORMAN YANGININA, İLK MÜDAHALENİN...

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNDE İSTANBUL OTOYOLU KENARINDA ÇIKAN ORMAN YANGININA, İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN 8 UÇAK VE 12 HELİKOPTERİN YANI SIRA ÇOK SAYIDA KARA ARACIYLA MÜDAHALE EDİLİYOR. EKİPLER, YANGINI BİR AN ÖNCE KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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