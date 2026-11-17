Manisa'da Ruhi Su eserleriyle dolu bir konser gecesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Ruhi Su Dostlar Korosu, usta sanatçı Ruhi Su repertuarından parçaları Manisalı izleyicilerle buluşturdu. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşen etkinlikte, koroya konuk sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu eşlik etti. Şef Nursel Dinler Yazman yönetimindeki performans, salondaki dinleyicilerden yoğun beğeni topladı.

Program ve sahne performansı:

Koro ve konuk sanatçı, Ruhi Su’nun unutulmaz eserlerini yorumlayarak gece boyunca geniş bir repertuar sundu. Türk halk müziğinin önemli miraslarından oluşan seçki, konseri izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılandı; salon zaman zaman coşkuyla doldu. Organizasyon, eserlerin ruhuna uygun bir seslendirme ve düzenleme anlayışıyla öne çıktı.

Katılımcılar, teşekkürler ve kapanış:

Konseri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Bağlı ile çok sayıda vatandaş izledi. Etkinlik sonrasında yapılan değerlendirmelerde, Manisalıların kültür ve sanat etkinliklerine gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğu vurgulandı. Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenler arasında Ruhi Su Kültür ve Sanat Derneği ile Belediye Kültür ve Sanat Dairesi çalışanları öne çıkarıldı ve sağlıkla sürdürülen bu tür buluşmaların önemine dikkat çekildi.

Kapanışta, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın tarafından sahneye çıkan sanatçılara çiçek takdim edilerek gece noktaladı. Konser, Ruhi Su’nun müzik mirasının Manisa’da yaşatılmasına katkı sağlayan, izleyiciyle sıcak bir etkileşim içinde geçen bir etkinlik olarak kayda geçti.

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