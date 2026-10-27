Gül üreticisine beklenen artış: taban fiyat 95 liraya yükseldi

gül çiçeği taban fiyatında yeni düzenleme

GÜLBİRLİK Yönetim Kurulu, daha önce açıklanan kilogram başına 80 lira taban fiyatını artırarak 2026 yılı için net 95 lira olarak belirledi. Karar, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir başkanlığında yapılan toplantıda alındı ve üreticilere kilogram başına 15 lira ek ödeme yapılması kararlaştırıldı.

yönetim kurulu kararı:

Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak faaliyet gösteren Gülbirlik, 2026 yılı gül çiçeği kilogram bedeline ilişkin nihai rakamı açıklayarak binlerce üreticinin merakını giderdi. Birlik, yıllar sonra ilk kez taban fiyatı hasat döneminin başında duyurmuş ve ilk açıklamada kilogram fiyatını 80 lira olarak ilan etmişti; alınan bu yeni kararla fiyat net 95 liraye çıkarıldı.

rekolte ve alım süreci:

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan ise 2026 gül çiçeği alımlarının toplamda yaklaşık 52 gün sürdüğünü ve beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Bölge genelinde kabaca 17 bin ton rekolte alımı yapıldığı açıklandı; ayrıca bu yıl üreticilere ödemelerin önceki yıllardan farklı olarak peşin yapıldığı vurgulandı.

Yönetim Kurulu kararının ardından, üreticilere kilogram başına ödenecek artışın hasat gelirlerine doğrudan yansıması bekleniyor. Yapılan artış ve peşin ödeme uygulaması, çiftçilerin nakit akışını destekleyici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararın uygulama süreci ve ödeme takvimi Gülbirlik tarafından üreticilere duyurulacak olup, birlik yetkilileri alınan kararın üretim sürecine olumlu etkileri olacağını ifade etti.

GÜLBİRLİK YÖNETİM KURULU YAPTIĞI TOPLANTIDA DAHA ÖNCE AÇIKLANAN KİLO BAŞINA 80 LİRALIK GÜL ÇİÇEĞİ TABAN FİYATININ NET 95 LİRAYA YÜKSELTİLMESİNİ KARARLAŞTIRDI. BÖYLECE ÜRETİCİLERE KİLO BAŞINA 15 LİRA DAHA EK ÖDEME YAPILACAK.