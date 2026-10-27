sigorta koruma açığını kapatmanın yolu sadeleşme ve hızlanma

HDI Sigorta’nın sadeleşme odaklı dönüşümü:

HDI Sigorta, Veri Enstitüsü ile yürüttüğü "Türkiye’de Sigorta Okuryazarlığı Araştırması" sonuçlarına dayanarak sigorta koruma açığını azaltma hedefiyle yeni bir dönüşüm programı başlattı. Şirket, 27 Ekim Salı günü İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında finansal performansını ve "Sadeleşme Vizyonu"nu paylaştı. Toplantıda HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan ve Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır sonuçları ve izleyecekleri yol haritasını aktardı.

Şirket, kuruluşunun 20’nci yılında sağlık branşı hariç hayat dışı pazardaki pazar payını %5,6 seviyesine taşıdığını, özsermaye yeterlilik oranını ise son üç yılda %88’den %133,1’e çıkardığını vurguladı. Ana hissedarları Talanx’ın desteğiyle kurum, müşteri deneyimini merkezine alan beş stratejik odakta sadeleşme ve hızlandırma hedefliyor.

Araştırmanın kapsamı ve endeks sonuçları:

Çalışma; 18 yaş ve üzeri Türkiye’yi temsil eden 1.200 kişilik ana örneklem ile 300 sigorta sahibi ek örneklem olmak üzere toplam 1.500 kişi ile gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında geliştirilen Sigorta Okuryazarlığı Endeksi (SOE), toplumun sigorta konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarını 0–100 aralığında ölçüyor.

Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’nin Genel Sigorta Okuryazarlığı Endeksi 50,4 puan; sigorta sahiplerinde ise 55,1 olarak kaydedildi. Toplumun yüzde 44,8