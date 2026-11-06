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Mardin'de valilikte protokol ziyareti: Akın Gürlek şeref defterini imzaladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin'de Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı; görüşme basına kapalı sürdü.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Caner Şahin

Mardin'de valilikte protokol ziyareti: Akın Gürlek şeref defterini imzaladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mardin ziyaretine ilişkin gelişmeler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mardin il merkezinde ilk olarak Mardin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun tarafından karşılanan Bakan Gürlek, kendisini karşılayanları selamladı ve tören kapsamında Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Gürlek ve beraberindekiler daha sonra valilik makamına geçti; görüşme basına kapalı şekilde sürdü ve basına ayrıntı paylaşılmadı.

protokol adımları:

Karşılama, selamlama ve şeref defterinin imzalanması gibi adımlar, resmi ziyaretin geleneksel protokol akışını oluşturdu. Bu tür uygulamalar, il yöneticileri ile merkezi yönetim temsilcileri arasındaki temasların başlangıcını sembolize ediyor.

görüşmenin niteliği ve sonuçlarına yönelik beklentiler:

Görüşmenin basına kapalı gerçekleşmesi, toplantı içeriğinin resmi açıklamaya kadar sınırlı tutulacağı anlamına geliyor. Ziyaret, Bakan Gürlek'in Mardin'deki programlarının ilk ayağını oluştururken, ilerleyen saatlerde yapılacak etkinliklerde daha detaylı açıklamalar bekleniyor.

Resmi temasların ardından Bakan Gürlek'in kentteki diğer programlara katılmaya devam ettiği bildirildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, MARDİN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, MARDİN VALİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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