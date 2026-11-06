Dolar 50,1503 +0,05%
Euro 55,8882 -0,51%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.564,44 -1,03%
EUR/USD 1,1142 -0,68%
Brent Petrol 98,46 +0,17%
--°

Darende'nin kültürel mirası Malatya'da masaya yatırıldı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt Malatya Birlik Vakfı'nda hemşerileriyle buluştu; ilçenin tarihi ve kültürel mirası ile belediye hizmetlerini anlattı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Darende'nin kültürel mirası Malatya'da masaya yatırıldı

Darende Belediye Başkanı Birlik Vakfı buluşmasında ilçenin önceliklerini paylaştı

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Birlik Vakfı Şubesi’nde düzenlenen programda hemşerileriyle bir araya gelerek ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri, gelişim hedefleri ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Toplantı, ilçenin kimliğini koruma ve yerel gelişimi hızlandırma gündemleri etrafında şekillendi.

Toplantıda ele alınan konular:

Programda Darende’nin tarihi ve kültürel mirası, turizm potansiyeli, altyapı ve sosyal hizmet projeleri gibi başlıklar konuşuldu. Katılımcılar, yürütülen ve planlanan belediye çalışmalarına ilişkin sorular yöneltti; gündeme gelen konu başlıkları ilçe için öncelikli hedeflerin altını çizdi.

Başkan Bozkurt'un değerlendirmeleri:

Toplantı sonrası açıklama yapan Bozkurt, kendilerini ağırlayan Malatya Birlik Vakfı Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, kurucu üyelere ve vakıf üyelerine teşekkür etti. Bozkurt, hemşerileriyle bir araya gelmenin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını dilediğini vurguladı.

DARENDE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ BİRLİK VAKFI’NDA KONUŞULDU

DARENDE’NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ BİRLİK VAKFI’NDA KONUŞULDU

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Enerjide bağımsızlığa odak: 2030'da enerji kaynaklı cari açık hedefi sıfırlanaca...
images

karanlık odaklara karşı milli duruş: artık hesap zamanı
images

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında
images

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş Malatya'da başkan Er'i ziyaret etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tatvan'da yola çıkan başıboş ata çarpan sürücü yaralandı

Oto galeride çıkan yangın Kayseri'de beş aracı kullanılamaz hale getirdi

Osman Özköylü: Mustafa Er ikinci yarının ilk 30 dakikasını izlemeli

Mustafa Er: ilk yarıdaki yönetim maçın kaderini etkiledi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt