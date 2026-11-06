Kıyılar yeniden aranıyor: Oruç Reis Karaçi'ye 17-20 kasımda geliyor

Pakistan ve Türkiye iş birliğiyle açık deniz aramaları yeniden gündemde

Türkiye'ye ait Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 17-20 Kasım tarihleri arasında Karaçi Limanına ulaşmasının beklendiği açıklandı. Bu hareket, Pakistan'ın yaklaşık 20 yıl sonra açık denizlerde hidrokarbon arama faaliyetlerini yeniden hayata geçirme çabasının somut bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik, Oruç Reis'in gelişi öncesinde üst düzey yetkililerle bir araya gelerek hazırlık ve operasyonel düzenlemeleri ele aldı. Malik toplantıda, geminin ülkeye gelişini iki ülke ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak nitelendirdi ve "Bu, Türkiye-Pakistan dostluğu için önemli bir an" sözlerine yer verdi.

hazırlıklar ve operasyonel düzenlemeler:

Toplantıda, liman ve deniz güvenliği, lojistik destek, izin süreçleri ve saha operasyonlarının koordinasyonu gibi teknik konular masaya yatırıldı. Malik, Pakistan yönetiminin açık deniz aramalarının sorunsuz başlamasını sağlamak üzere gerekli tüm desteği sunmaya hazır olduğunu belirtti ve Türk tarafına tam destek mesajı verdi.

Yetkililer, geminin konuşlanması ve sismik çalışma planlarının başlaması öncesinde liman altyapısı, yakıt ve ekipman ikmali ile personel varış süreçlerinin uyumlu şekilde yürütülmesinin önemine vurgu yaptı.

kapsam ve stratejik önem:

Bu gelişme, Pakistan Petroleum Limited (PPL) tarafından 2025 Pakistan Açık Deniz İhale Turu kapsamında belirlenen 8 açık deniz arama sahası için imzalanan üretim paylaşım anlaşmaları ve arama lisanslarının ardından geldi. İmzalanan anlaşmalar, ülkenin açık deniz hidrokarbon aramalarını yeniden canlandırma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Malik, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası iki ülke arasındaki iş birliğinin yeni bir aşamaya taşındığını vurguladı ve Pakistan ile Türkiye'nin birlikte "nesiller boyunca hatırlanacak bir başarıya" imza atma hedefinde olduğunu söyledi. Operasyonların ilerleyen günlerde teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte nasıl şekilleneceği takip edilecek.

ORUÇ REİS (ARŞİV)