Dolar 49,4128 +0,07%
Euro 55,5050 +0,47%
Bist 12.070,17 -0,40%
Altın Gram 6.641,38 +1,77%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 105,94 -0,11%
--°

Mardin'in kültür mirası dünya sahnesinde 10 dilde anlatılıyor

Mardin'in tarih, kültür ve hoşgörü mirasını tanıtan film; 10 ilçe çekimi, 10 dilde altyazı ile kentin turizm değeri uluslararası alana taşınıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 21:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mardin'in kültür mirası dünya sahnesinde 10 dilde anlatılıyor

Mardin tanıtım filmi uluslararası alana taşınıyor:

Mardin’in binlerce yıllık medeniyet birikimi, taş mimarisi ve birlikte yaşama geleneği, kenti tanıtmak amacıyla hazırlanan tanıtım filmiyle farklı dillerde izleyiciye ulaşıyor. Çalışma, şehrin hem tarihi hem de kültürel yönlerini bütüncül bir anlatımla sunmayı hedefliyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun talimatıyla hazırlanan film, Mardin’in sahip olduğu değerleri uluslararası platformlara taşımayı amaçlıyor. Film boyunca kentin hoşgörü iklimi, çokkültürlü yapısı ve turizm potansiyeli ön plana çıkarılıyor.

10 dil, 10 ilçe: kapsam ve yaklaşım:

Tanıtım filmi, kentin 10 ilçesini kapsayacak şekilde kurgulandı. Görsel anlatımın erişimini artırmak amacıyla Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Kürtçe, Rusça ve Süryanice olmak üzere 10 dilde altyazı seçeneği hazırlandı. Bu çok dilli yaklaşım, farklı coğrafyalardan ve kültürlerden izleyicilere ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Filmde Mardin’in tarihsel dokusu, taş işçiliği, farklı inançların birlikte yaşama tecrübesi ve yerel kültürel pratikler görsel olarak vurgulanıyor. Anlatım, şehrin sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda toplumsal değerlerini ve gündelik yaşamını da aktarmaya odaklanıyor.

Küresel tanıtım ve turizme katkı hedefi:

Hazırlanan çalışmanın öncelikli hedefi, Mardin’in ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirliğini artırmak. Tanıtım filminin, kentin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Filmle birlikte Mardin’in turizmde daha güçlü bir konuma gelmesi amaçlanıyor.

Çalışma, kentin tarihsel zenginliğini vurgularken huzur, barış, kardeşlik ve hoşgörü değerlerini de dünya kamuoyuna aktarmayı hedefliyor. Böylece Mardin’in yalnızca tarihi yapılarıyla değil, kültürel çeşitliliği ve birlikte yaşama kültürüyle de öne çıktığı mesajı güçlendiriliyor.

Tanıtımın sloganı Zamanın Taşa İşlendiği Şehir: Mardin olarak belirlendi; film bu perspektifle kentin binlerce yıllık hikâyesini uluslararası izleyiciyle buluşturmaya çalışıyor. Proje, Mardin’in benzersiz yerel kimliğini koruyarak küresel turizm pazarında görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

MARDİN&#039;İN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET MİRASINI, KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ...

MARDİN'İN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET MİRASINI, KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ VE TURİZM POTANSİYELİNİ DÜNYAYA TANITMAK AMACIYLA HAZIRLANAN TANITIM FİLMİ, 10 DİLDE ALTYAZI SEÇENEĞİYLE İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadın çiftçiler incirle, toprak ve geleceğe yatırım yaptı
images

Bilim festivali Bartın'ı teknoloji ve merak merkezi yaptı
images

Samsun'da Mustafa Demir şehir kütüphanesi açılışa hazırlanıyor
images

Ağrı'da Durupınar araştırmasında koridor ve üç katlı oluşum bulguları radar veri...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kartal'da teyakkuz: belediye ekipleri yağış ve fırtınaya anında müdahale ediyor

Alevlerin yükseldiği mobilya imalathanesi Yalova'da kontrol altına alındı

Tire'de kırsal alanda jandarma baskını: 54 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi

Durres'te Türk haltercilerden dördüncü günde beş madalya

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı