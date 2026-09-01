Sultangazi’de satranç rüzgârı: 19 ülkeden 682 sporcu ter attı

Sultangazi’de 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası sona erdi

2026 Avrupa Spor Şehri Sultangazi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nın kapanış töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bir hafta süren organizasyona 19 ülkeden 682 sporcu katıldı ve turnuva boyunca çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Turnuva, hem uluslararası katılımı hem de Türkiye içinden geniş temsil oranıyla öne çıktı; organizasyona 45 farklı ilden sporcular katılırken, dereceye girenlere toplamda 1 milyon TL nakdi ödül verildi.

katılım ve organizasyon:

Hafta boyunca oyun salonları yoğun bir tempoda çalıştı; farklı yaş ve kategori sınıflarında gerçekleştirilen turlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva, hem tecrübeli oyuncuların hem de genç yeteneklerin sahne aldığı bir platform oldu.

Uluslararası temsilin yüksek olduğu organizasyon, Sultangazi’nin kısa sürede spor etkinliklerinde dikkat çeken bir merkez haline geldiğini gösterdi. Yerli katılımın genişliği, ilçeden ve çevre illerden gelen seyirci ve ailelerin de etkinliğe ilgi göstermesini sağladı.

ödül dağılımı ve başkanın değerlendirmesi:

Kapanış töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi; toplamda 1 milyon TL nakdi ödül dağıtıldı. Ödül töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, turnuvanın ilçeye sağladığı kazanımlara vurgu yaptı.

Başkan Dursun şöyle dedi: "2026 Avrupa Spor Şehri olarak uluslararası bir organizasyonla yüzlerce sporcuyu Sultangazi’de buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. 1 hafta boyunca devam eden ve sporcuların kıyasıya yarıştığı turnuvada dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizler her daima sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak gençlerimizi spora teşvik ediyor, ilçemizde sporda önemli çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden yüzlerce sporcumuzu bir araya getirmeye, sporu ve sporcuyu buluşturmaya devam edeceğiz. Sırada yepyeni spor organizasyonlarımız var."

dereceye girenler:

A kategorisi genel

1. FM Barad Ahmadi

2. FM Ali Batuhan Bıyıksız

3. FM Luka Kiladze

4. IM Alihan Hüseyinoğlu

5. FM Sechani Arshia Mohammadian

6. GM Giga Quparadze

7. WFM Mahsa Alavi

8. IM Seyed Kian Poormosavi

9. CM Islam Hajialiyev

10. IM Anto Cristiano F Manish

A kategorisi emektarlar

1. Morteza Esfangereh Bozorg

2. IM Hasan Kılıçarslan

3. FM Hakan Erdoğan

A kategorisi kadın

1. WFM Mahsa Alavi

2. Seyedeh Hasti Seyedi Hallaj

3. WFM Rashti Asal Ebrahimi

B kategorisi genel

1. Asım Turan

2. Alaa Nouri

3. Bora Gökcan

C kategorisi genel

1. Orkun Tek

2. Berat Yağız Canpolat

3. Kayra Tutar

D kategorisi genel

1. Berk Balkan

2. Muhammed Demir

3. Enver Balcı

Turnuvanın kapanışı, organizasyon komitesinin ve Sultangazi Belediyesi’nin spor etkinliklerine verdiği önemin altını çizdi. Gelecek yıllarda bu tür uluslararası organizasyonların artması ve ilçenin spor altyapısının güçlenmesi hedefleniyor.

KAPANIŞ TÖRENİNDE DERECEYE GİREN SPORCULARA TOPLAMDA 1 MİLYON TL NAKDİ ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ.