kaza ve tedavi süreci:

Marmaris’te işletmesinin çatısında yapılan tadilat sırasında dengesini kaybedip düşen Kamil Issı, 15 Kasım Pazar günü akşamüzeri yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Issı, ilk olarak Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Issı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi; yoğun bakımda yer bulunamaması nedeniyle Muğla'daki özel bir hastaneye nakledildi. Tedavisi halen yoğun bakım ortamında sürüyor.

ailenin çağrısı:

Ailesi, Issı’nın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuoyunda dolaşan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi. Açıklamada, Issı’nın tedavi sürecinin devam ettiği belirtilerek sevenlerinden dua talep edildi.

MARMARİS’TE İŞLETMESİNİN ÇATISINDA YAPILAN TADİLAT SIRASINDA DÜŞEREK YARALANAN BAR İŞLETMECİSİ KAMİL ISSI’NIN YOĞUN BAKIMDAKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR.