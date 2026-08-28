Marmaris'te birkaç olay tüm kenti gölgelemesin

Marmaris'te birkaç olay tüm kenti temsil etmiyor:

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Cengiz Aygün, son dönemde sosyal medyada dolaşan olumsuz paylaşımlara ilişkin değerlendirmesinde, yaşanan bazı münferit olayların tüm Marmaris turizmini ve yaşamını temsil etmediğini vurguladı. Aygün, birkaç olumsuz örneğin genelleştirilmesinin hem bölge imajına hem de ticari hayata zarar verdiğini söyledi.

sezon değerlendirmesi ve pazar hareketleri:

2026 turizm sezonunun son çeyreğine yaklaşılırken GETOB Başkanı Aygün, sezon başında yakın çevrede yaşanan olumsuzlukların erken rezervasyonlara yansıdığını, bunun bazı pazarlarda ciddi kayıplara neden olduğunu belirtti. Bazı pazarlarda toparlanma görüldüğünü belirten Aygün, Polonya pazarında artış olduğunu, İskandinav pazarlarında ise küçük yükselişler yaşandığını söyledi. Buna karşılık ana pazar olan İngiltere tarafında ciddi kayıpların bulunduğunu ifade eden Aygün, Dalaman bölgesindeki kaybın yaklaşık yüzde 12 seviyelerinde olduğunu aktardı.

Aygün, sezonun başındaki öngörü ve fuar tanıtım çalışmalarında da bu dalgalanmaların izlenebildiğini, ancak ilerleyen dönemde iç pazar talebinin sezonu destekleyerek tabloyu iyileştirdiğini anlattı.