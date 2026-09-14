Dolar 48,6192 +0,13%
Euro 56,1252 -0,35%
Bist 14.239,73 -1,57%
Altın Gram 6.804,98 -1,26%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,46 +3,68%
--°

Eyüpsultan sahilini etkileyen koku: halk temizlik ve müdahale çağrısı

Eyüpsultan sahilinde lodosla birlikte yoğunlaşan balçık kokusu bölge sakinlerini rahatsız ediyor; dron görüntüleri Haliç’te renk değişimini ortaya koydu.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Eyüpsultan sahilini etkileyen koku: halk temizlik ve müdahale çağrısı

kötü koku sahil yaşamını olumsuz etkiledi:

Eyüpsultan sahilinde günlerdir hissedilen ağır koku, bölgede yürüyüş yapan ve sahilde vakit geçirmek isteyen vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, kokunun sahil zemninde biriken balçık ve yeterli temizlik yapılmamasından kaynaklandığını iddia ediyor.

Şikayetler üzerine sahil hattında dolaşanların büyük bölümü, özellikle lodoslu havalarda kokunun yoğunlaştığını belirtiyor. İleri sürülen görüşlerde, kirlilik ve biriken çamurun rüzgârla sahile taşınmasının kokuyu artırdığı ifade ediliyor.

vatandaşların gözlemleri ve uyarılar:

İsmail Hakkı Umul bölgedeki durumu şöyle anlattı: 'Buranın havası karayelle birlikte lodosa dönüyor, lodosla beraber karayele dönüyor. Gün batıyor, gün açmıyor. 7 metrenin altındaki çamur, 17 metre su yukarı çıkıyor. Alttaki çamurda insan boğulursa zor kurtulur. Lodos olduğunda burada koku yapar, burası temizlendi ama halk olarak birlikte hareket edersek bu iş rahatlar, bir, iki kişinin yapacağı iş değil. Hepimiz durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ileteceğiz ya da başka bir kuruma burası temizlenmeli.'

Latif İçten ise balçık kokusunun özellikle lodoslu havalarda rahatsızlık verdiğini vurguladı: 'Dünyanın en güzel yeri burası. Fakat burada lodos olduğu zaman koku çok yapıyor. Yetkililerden de bu konuya çözüm üretilmesini istiyoruz. Buraya bir el atsınlar. Poyrazlı havada koku olmuyor, lodoslu havada çok koku oluyor, balçık kokusu geliyor.'

havadan görüntüler ve suyun renk değişimi:

Bölgede çekilen dron görüntülerinde Haliç’in bazı bölümlerinde suyun renginin farklılaştığı görüldü. Görüntüler, sahilde hissedilen kokuyla eş zamanlı oluşan su görünümündeki değişimi belgeleyerek vatandaşların iddialarına görsel zemin sağlıyor.

Yerel halk, sorunun tek tek bireylerin müdahalesiyle çözülemeyeceğini belirterek yetkililerden saha temizliği ve kalıcı çözüm talep ediyor. İddialar ve dron görüntüleri, yetkili kurumların inceleme yapma gerekliliğini gündeme taşıyor.

EYÜPSULTAN SAHİLİNDE GÜNLERDİR ETKİSİNİ SÜRDÜREN AĞIR KOKUNUN ARDINDAN HALİÇ&#039;TE SUYUN RENGİNİN...

EYÜPSULTAN SAHİLİNDE GÜNLERDİR ETKİSİNİ SÜRDÜREN AĞIR KOKUNUN ARDINDAN HALİÇ'TE SUYUN RENGİNİN FARKLILAŞTIĞI GÖRÜLDÜ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eğitimde kalite ve fırsat eşitliğine odaklanan Aydın valisinin yeni dönem mesajı
images

Masa başında omurga sağlığı: küçük molalar büyük fark yaratır
images

Lipödem: görünenden fazlası, yaşamı sınırlayan kronik bir sorun
images

Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul zilinden umut mesajına: Trabzon'da 2026-2027 dönemi başladı

Ailem Güvende soruşturmasında dijital materyaller müstehcen görüntüleri dosyaya taşıdı

Lenfomanın sessiz uorgularını görmezden gelmeyin

Jandarmadan okulların ilk gününde kapsamlı servis denetimi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi