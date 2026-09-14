Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1153 -0,37%
Bist 14.251,05 -1,49%
Altın Gram 6.801,19 -1,31%
EUR/USD 1,1539 -0,53%
Brent Petrol 108,36 +3,58%
--°

Anne adaylarına uygulamalı gebe okulu ile doğuma hazırlık

Bayburt’ta düzenlenen gebe okulu; anne adayları ve eşlerine gebelik, normal doğum, ağrı yönetimi ve yenidoğan bakımı konularında kapsamlı eğitim verildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:55

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Anne adaylarına uygulamalı gebe okulu ile doğuma hazırlık

Gebe okulu eğitimi Bayburt’ta

Bayburt’ta anne adayları ile gebelik ve doğum sürecinde kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik olarak düzenlenen gebe okulu programında, gebelik öncesi, sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel konular ele alındı.

Eğitimde ele alınan konular:

Programda gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerin fizyolojik ve psikolojik boyutları, doğumun evreleri, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları ile doğum ağrısıyla başa çıkma yöntemleri anlatıldı. Katılımcılara ayrıca ağrı yönetimi, tehlike işaretleri ve yenidoğan bakımı konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Amaç, beklenti ve destek:

Eğitimin amacı, anne adaylarının doğuma daha bilinçli hazırlanması ve eş ile yakınlarının sürece etkin destek sağlaması olarak açıklandı. Program kapsamında gebeliğin fizyolojik ve psikolojik değişimleri ile annelik rolüne uyum süreci üzerinde duruldu; katılımcıların bilgi düzeylerinin güncellenmesi hedeflendi.

Acil durumlar ve erken tanı vurgusu:

Katılımcılara, gebelikte ortaya çıkabilecek sorunların erken tanısının önemi, acil durumlarda izlenecek yollar ve lohusalık sürecinde dikkat edilmesi gereken tehlike belirtileri hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca yenidoğan bakımına ilişkin pratik öneriler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları paylaşıldı.

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA ‘GEBE OKULU’ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA ANNE ADAYLARINA ‘GEBE OKULU’ EĞİTİMİ VERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Lipödem: görünenden fazlası, yaşamı sınırlayan kronik bir sorun
images

Alzaymır bakımında hafızadan öte metabolik sağlığa da öncelik verilmeli
images

Eğitimde baştan sona destek: Bağcılar'dan çocukluktan üniversiteye kapsamlı hizm...
images

Adanalı dördüzlerin ilk okul günü heyecanı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zikzak yapan tır Yenişehir'de iki genci hayattan kopardı

Adanalı dördüzlerin okula başlaması ailede sevinç yarattı

İlk zilde boş bir sıra: Yüksekova’da öğretmen İkram Anuk unutulmadı

İnebolu'da iki araç kafa kafaya çarpıştı, cam ile tavan arasında sıkışan vatandaş itfaiye tarafından kurtarıld...

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi