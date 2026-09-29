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MARSU'dan Kızıltepe Mezopotamya Mahallesi'ne 4 bin 500 metrelik kanalizasyon yatırımı

MARSU, Kızıltepe Mezopotamya Mahallesi'nde 4.500 metrelik kanalizasyon hattının yüzde 80'ini tamamladı; kalan çalışmalar taşkın ve koku sorunlarını hedefliyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Aslı Han

MARSU'dan Kızıltepe Mezopotamya Mahallesi'ne 4 bin 500 metrelik kanalizasyon yatırımı

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde 4 bin 500 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı çalışmalarını sürdürüyor. Proje, atıksu altyapısı bulunmayan bölgelerdeki eksiklikleri gidermeyi, yağışlı dönemlerde oluşan taşma riskini ve yaz aylarında ortaya çıkan kötü kokuyu önlemeyi; mahallede yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Projenin ilerleyişi ve saha çalışmaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Zeynettin Yaman ile teknik personelden bilgi aldı. Erçin, muhtarın talepleri ve etüt çalışmaları doğrultusunda planlanan altyapı imalatının yüzde 80'inin tamamlandığını, yaklaşık 900-1000 metrelik imalatın kaldığını belirtti.

Kapsamın genişliği ve maliyet:

Mezopotamya Mahallesi çalışmasının yanı sıra Kızıltepe merkezinde son iki yıldır yoğun altyapı çalışmaları yürütüldü; proje kapsamında Atatürk, Koçhisar, İpek, Turgut Özal, Yenikent, Cumhuriyet ve Eroğlu mahallelerinde de imalatlar gerçekleştirildi. Erçin, kurumun kendi ekip ve ekipmanlarıyla yapılan imalatlar hariç bugüne kadar kaydedilen yatırım tutarının yaklaşık 100 milyon lira olduğunu ifade etti ve talepler doğrultusunda altyapı ihtiyacı bulunan mahallelerde çalışmaların süreceğini vurguladı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Dalmış ise uzun yıllardır beklenen çalışmanın başlamasından memnuniyet duyduklarını belirterek, altyapı eksikliğinin yazın kötü kokuya, kışın ise taşkınlara neden olduğunu aktardı. Yerel yönetimin planlı imalatları tamamlamasıyla birlikte bölgedeki çevresel ve sağlıkla ilgili risklerin azalması hedefleniyor.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILTEPE İLÇESİ...

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MARSU) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KIZILTEPE İLÇESİ MEZOPOTAMYA MAHALLESİ'NDE 4 BİN 500 METRE UZUNLUĞUNDA KANALİZASYON HATTI İMALATI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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