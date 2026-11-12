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Bahçelievler'de suçüstü yakalama: narkotik ekipleri çok sayıda delil ele geçirdi

İstanbul Bahçelievler'de operasyonda üç şüpheli suçüstü yakalandı; aramalarda esrar, eroin, 18 hap ile 31.580 TL ve döviz ele geçirildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bahçelievler'de suçüstü yakalama: narkotik ekipleri çok sayıda delil ele geçirdi

operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmasında, 10 Kasım 2026 tarihinde ilçede bir sokakta şüpheli hareketler fark edildi. Olay yerine motosikletle gelen iki şahsın aynı sokakta bulunan bir kişiyle görüşmesi üzerine kimlik kontrolü yapılmak istendi. Bu sırada bir şüphelinin yere bir materyal attığı tespit edildi.

şüpheliler ve ilk müdahale:

Olayda yakalanan şüpheliler T.A. (23), İ.C.Ç. (24) ve Y.E.S. (18) olarak kaydedildi. İlk incelemede yere atılan materyalin satışa hazır vaziyette esrar olduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede, motosikletin ön kısmına gizlenmiş bir bölmede 13,32 gram uyuşturucu madde bulundu.

ele geçirilen malzemeler:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda detaylı olarak şu maddeler ele geçirildi: 18 adet uyuşturucu hap, 25,68 gram esrar, 0,93 gram eroin ile birlikte nakit ve döviz olarak 31 bin 580 TL, 101 dolar ve 50 euro. Ayrıca yerde ve motosiklette bulunan maddeler de delil olarak kayda alındı.

işlem ve adli süreç:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılamaya ilişkin süreçte Y.E.S. serbest bırakılırken, İ.C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer işlemler ise ilgili birimlerce yürütüldü.

Operasyon, sokak denetimleri ve şüpheli davranış takibi yoluyla gerçekleştirilen klasik bir yakalama örneği olarak kaydedildi; emniyet kaynakları benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

İSTANBUL&#039;UN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTİK ÇALIŞMASINDA ŞÜPHELİ ŞAHISLAR...

İSTANBUL'UN BAHÇELİEVLER İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTİK ÇALIŞMASINDA ŞÜPHELİ ŞAHISLAR YAKALANDI. YAPILAN ARAMALARDA ESRAR, EROİN VE UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLDİ. AYRICA 31 BİN 580 TL, 101 DOLAR VE 50 EURO NAKİT PARAYA EL KONULDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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