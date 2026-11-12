Konteynerden denize saçılan milyonluk ses sistemleri Çatalca kıyılarını kapladı

olayın seyri:

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, 7 Kasım Cumartesi günü denizde sürüklenen konteynerler Karadeniz kıyısındaki Yalıköy sahili ve Kilitburnu mevkiinde kıyıya ulaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönelen ekipler, konteynerlerden birinin çarpma sonucu açıldığını ve içindeki elektronik malzemelerin dalgalarla sahile yayıldığını belirledi.

Konteynerin içinden çıkanlar arasında profesyonel ses sistemleri ve çeşitli elektronik ekipmanların bulunduğu, ürünlerin dalgaların etkisiyle kumsala ve kayalıklara dağıldığı bildirildi. İlk tespitlere göre ürünlerin kıyı boyunca yayıldığı alanın yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi olduğu kaydedildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay sonrası jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kıyıya vuran konteyner ve elektronik ürünleri muhafaza altına aldı ve sahilde güvenlik önlemleri uyguladı. Yetkililer, bazı kutu ve ekipmanların kayalık alanlara sürüklendiğini, bu noktaların da kontrol edildiğini aktardı.

Yetkililer, ürünlerin milyonlarca lira değerinde olduğu yönündeki bilgileri doğrulama çalışması yürütürken, sahil güvenliği ve jandarma ekipleri konteynerlerin hangi gemiden düştüğünü ve denize ne zaman karıştığını ortaya koymak için soruşturma başlattı.

çevre ve kamu güvenliği değerlendirmesi:

Elektronik ekipmanların sahile yayılması hem çevresel hem de kamu güvenliği açısından risk oluşturuyor. Yetkililer, denize karışmış elektronik malzemelerin yaratabileceği kirlilik ve tehlikelere dikkat çekerek sahilin halk tarafından ziyaret edilmemesi konusunda uyarı yaptı. İnceleme tamamlanana dek bölgedeki erişim ve müdahale çalışmaları sürecek.

İSTANBUL'UN ÇATALCA İLÇESİNDE DENİZDE SÜRÜKLENEN KONTEYNERLER KIYIYA VURDU. KONTEYNERLERDEN BİRİNİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU BELİRTİLEN PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK EKİPMANLAR DALGALARIN ETKİSİYLE KIYIYA YAYILDI.