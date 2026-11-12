Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Hızlı müdahale ile söndürülen ev yangını Kilis'te maddi zarar bıraktı

Kilis'te ikinci kattaki evde çıkan yangın, itfaiye, polis ve AFAD ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; bir kişi dumandan etkilendi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 13:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Hızlı müdahale ile söndürülen ev yangını Kilis'te maddi zarar bıraktı

Kilis'te evde çıkan yangın kontrol altına alındı:

Kilis'te bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Olayın yeri ve başlangıcı:

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde, S.Ç.'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale, zarar ve sağlık durumu:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde müdahale edildi; ekipler olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KİLİS&#039;TE BİR EVİN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE...

KİLİS'TE BİR EVİN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göbün koyunda rahatsızlanan kişiye Sahil Güvenlik deniz yoluyla müdahale etti
images

Kırmızı bültenle aranan yeni nesil örgüt lideri Sercan Sayal Türkiye'ye getirild...
images

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu
images

Yunanistan'dan getirilen lider: kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye'ye iade ed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor