Hızlı müdahale ile söndürülen ev yangını Kilis'te maddi zarar bıraktı

Kilis'te evde çıkan yangın kontrol altına alındı:

Kilis'te bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde kısa sürede söndürüldü. Olayda dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Olayın yeri ve başlangıcı:

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi'nde, S.Ç.'ye ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Müdahale, zarar ve sağlık durumu:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde müdahale edildi; ekipler olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KİLİS'TE BİR EVİN İKİNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ