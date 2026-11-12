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Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Yeşilyurt Belediyesi, deprem sonrası 64 bin bağımsız bölümde yeniden yapılanma, 8 bin 700 bina güçlendirme ve kapsamlı dijital belediyecilik uyguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yeşilyurt'ta yerinde dönüşüm ve dijitalleşmeyle kent yeniden inşa ediliyor

Yeşilyurt'ta yeniden yapılanma süreci:

Yeşilyurt Belediyesi, deprem sonrası yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla ilçenin yeniden ayağa kaldırılmasında önemli mesafe kat etti. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yerinde dönüşüm ve güçlendirme uygulamalarının yanı sıra dijital belediyecilikte de örnek projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan Geçit, sürecin planlı, titiz ve kararlı adımlarla yürütüldüğünü vurguladı.

Sayısal boyut ve uygulamalar:

Başkan Geçit, ilçede toplam 64 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini ifade etti. Bu çerçevede 42 bin 500 bağımsız bölümün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 12 bin 500 bağımsız bölümün ise belediye tarafından Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirildiği, ayrıca 8 bin 700 binada güçlendirme çalışması gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Geçit, yerinde dönüşüm sürecinin güçlükler barındırdığını; farklı müteahhitlerle yapılan anlaşmalar, bazı müteahhitlerin çalışmaları yarıda bırakması gibi durumların süreci karmaşıklaştırdığını söyledi. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ve her dosyanın titizlikle ele alındığını belirtti. Başkan Yardımcısı Hasan Atay’ın vatandaşlar ve müteahhitlerle birebir görüşmeler yaparak süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

Dijital hizmetler ve erişilebilirlik:

Yeniden yapılanma çalışmalarının paralelinde Yeşilyurt Belediyesi dijital belediyecilikte de önemli adımlar attı. Başkan Geçit, E-Devlet ile bütünleşik bir yaklaşım benimsediklerini ve vatandaşların belediyeye gelmeden birçok işlemi dijital platformlardan hızlıca gerçekleştirebildiğini söyledi. Özellikle 417 yüz yüze imza işleminin elektronik ortamda yapılabilmesinin önünü açtıklarını vurguladı.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan-reklam vergisi ödemelerinin E-Devlet üzerinden güvenli ve hızlı şekilde yapılabildiği, e-İmar uygulaması sayesinde imar süreçlerinin önemli ölçüde hızlandığı bildirildi. Yeşilyurt Belediyesi, akıllı belediyecilik uygulamaları nedeniyle farklı belediyeler tarafından örnek alınan bir kurum haline geldi; çeşitli belediye ekipleri uygulamaları yerinde inceleyip bilgi aldı.

Başkan Geçit son olarak dijital dönüşümün vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını, belediyecilik hizmetlerinde hız, verimlilik ve erişilebilirliği artırdığını belirterek, Yeşilyurt’u hem fiziki hem dijital altyapısıyla daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

BAŞKAN GEÇİT: &quot;YERİNDE DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRMEDE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTIK&quot;

BAŞKAN GEÇİT: "YERİNDE DÖNÜŞÜM VE GÜÇLENDİRMEDE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATTIK"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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