Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Kabulde, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi ön plana çıktı.

Görüşmenin ana gündem maddeleri:

Toplantıda ikili siyasi ilişkiler, güvenlik işbirliği ile ekonomik ve ticari bağlantıların geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımların önemi üzerinde duruldu.

Diplomasi ve işbirliği vurgusu:

Taraflar, karşılıklı diyalogun sürdürülmesi ve uygulamada işbirliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Kabulün, iki ülke arasındaki temasların devamı ve ortak projelerin ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti