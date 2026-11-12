Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8528 +0,18%
Bist 11.870,64 +1,75%
Altın Gram 6.382,67 -1,25%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 92,15 -0,66%
--°

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti; görüşmede ikili ilişkiler, güvenlik ve ekonomik işbirliği ele alındı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Erdoğan, Libya başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti. Kabulde, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ortak gündemlerin değerlendirilmesi ön plana çıktı.

Görüşmenin ana gündem maddeleri:

Toplantıda ikili siyasi ilişkiler, güvenlik işbirliği ile ekonomik ve ticari bağlantıların geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve bölgesel istikrarı destekleyecek adımların önemi üzerinde duruldu.

Diplomasi ve işbirliği vurgusu:

Taraflar, karşılıklı diyalogun sürdürülmesi ve uygulamada işbirliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Kabulün, iki ülke arasındaki temasların devamı ve ortak projelerin ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe&#039;yi kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti’nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek
images

Rutte: Rusya, Ukrayna'daki aylık kayıplarıyla tarihi karşılaştırmaya girdi
images

Erdoğan ve Şahbaz Şerif'in görüşmesinin muhtemel etkileri
images

TBMM başkanı Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye ziyaret

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hizmet kalitesi verim ve sürdürülebilirlikle ölçülecek

Kıbrıscık'ta şehitlerin anısı fotoğraflarla ve dualarla yaşatıldı

Hamilton Refah'ta gördüklerini anlattı: Gazze'de süregelen acı soykırım boyutunda

urla'da iş insanı villasında ölü bulundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor