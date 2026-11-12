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Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

Reyhanlı Yeni Mahalle'de bilinmeyen nedenle çıkan yangında müstakil ev hasar gördü; itfaiyenin müdahalesiyle yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:22

GÜNCELLEME: 12 Kasım 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Reyhanlı'da müstakil ev yangını kontrol altına alındı

Olay ve müdahale:

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan müstakil ev, bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edildi.

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Zarar ve mevcut durum:

Yangında müstakil ev hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Olayla ilgili yerel yetkililerden gelen bilgiler sınırlı olup, yangının nedenine dair kesin bir açıklama yapılmadı.

HATAY’DA MÜSTAKİL EV ALEVLERE TESLİM OLDU

HATAY’DA MÜSTAKİL EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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