Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31'de ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye ev sahipliğinde Antalya'da süren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Mavi Bölge'ye kurulan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini topladı. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan alan, kısa sürede delegeler ve ziyaretçiler için tercih edilen bir dinlenme mekânına dönüştü.

Bahçenin özellikleri:

Etkinlik alanında kurulan ve sergiyi amaçlayan düzenlemelerle oluşturulan bahçe, yaklaşık 2 bin 600 metrekare büyüklüğünde. İçeride 10 tür ve toplamda 10 binden fazla kelebek barındırılıyor. Bahçenin temel amaçları arasında iklim değişikliği, ekosistem bütünlüğü ve biyolojik çeşitlilik konularında farkındalık oluşturmak yer alıyor; tropikal kelebeklerin yaşam koşullarına uygun sıcaklık ve nem ortamı sağlanması bu hedefin merkezinde bulunuyor.

Bahçe, tropikal türlere uygun koşullar sağlamak için düzenlendi. Kelebekler Kosta Rika, Filipinler, Malezya ve Panama gibi tropik ülkelerden getirildi ve buraya pupa (koza) aşamasında ulaştılar. Gelen larva/pupa örnekleri uygun koşullara alındı, dönüşüm süreçleri (metamorfoz) tamamlandıktan sonra hazır kelebekler ziyaret alanına bırakıldı.

Ziyaretçi ve delegelerin tepkileri:

Güler Uluçamlıbel, bahçede biyolog olarak görev yaptığını belirterek, iklim değişiminden en hızlı etkilenen canlı gruplarından birinin kelebekler olduğunu vurguladı. Uluçamlıbel, bahçenin renkli kanatlardan hareketle doğadaki bütün canlıları koruma mesajı verdiğini ifade etti.

Bahçenin iklimlendirme özellikleri de öne çıkıyor: ortam %80 nem ve 28 derece olarak ayarlandı. Bu koşullar, burada sergilenen türlerin geldikleri tropik bölgelerin iklimine uyumlu bir yaşam alanı sağlamak için özellikle tasarlandı.

Uluçamlıbel, kelebeklerin yaşam süreleriyle ilgili yaygın bir yanlışı da düzeltti; kelebeklerin "bir gün yaşadığı" yönündeki inanışın doğru olmadığını, doğada çoğunun en kısa bir hafta, en uzun bir aya kadar yaşayabildiğini ancak bahçede bazı türlerin yaklaşık 120 gün kadar yaşayabildiğini belirtti.

Organizasyon ekibi, beklenenden fazla ilgi gördüklerini söyledi; Mavi Bölge'nin resmi ortamı ile bahçenin huzurlu atmosferinin ziyaretçiler tarafından meditasyon, dinlenme ve nefes alma alanı olarak nitelendirildiği aktarıldı. Bahçeyi ziyaret eden İngiliz bilim insanı Steven Fitzpatrick de yoğun COP oturumları sonrası buranın "huzurlu" bir kaçış sunduğunu ve uçuşan kelebeklerin sayısı ile zarif hareketlerinden etkilendiğini ifade etti.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31 süresince hem görsel hem de eğitici bir unsur olarak delegeler ve halka açılan alanlarda farkındalık yaratmaya devam ediyor.

TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31'İN MAVİ BÖLGE’SİNDE KURULAN KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ, YERLİ VE YABANCI KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİNİ GÖRDÜ.