çalışmanın kapsamı:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi için hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede OKA heyeti, uygulama örneklerini yerinde görmek ve başarılı yönetim modellerini tespit etmek amacıyla Marmara Teknokent ve Gebze OSB Teknopark'a teknik inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlere OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ve Samsun Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu katıldı. Görüşmelerde hem teknoparkların karar alma ve yönetim süreçleri hem de sahadaki uygulama örnekleri ele alındı.

inceleme odağı:

Heyet, teknoparkların OSB içindeki işletmelerle geliştirdiği iş birliği modellerini, girişimcilik ekosistemine sunduğu destek mekanizmalarını ve sanayi kuruluşlarının AR-GE ile yenilikçilik kapasitelerini güçlendirmeye yönelik uygulamaları inceledi. Özellikle yönetim yapıları, tahsis süreçleri ve sanayi-üniversite iş birliklerinin nasıl kurulduğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Teknoparklardaki örnek uygulamalar, proje finansmanı, hızlandırıcı-program destekleri ve ortak altyapı kullanımına ilişkin uygulamalı bilgiler heyet tarafından not edildi. Bu bilgiler, Samsun Merkez OSB'de planlanacak çalışmanın yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi için temel kaynak olarak görülecek.

beklenen katkılar:

Ziyaretlerden elde edilen deneyimlerin, planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yapılanmasına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmanın hedefleri arasında bölgedeki işletmelerin teknoloji geliştirme ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması ile Samsun'un teknoloji odaklı üretim altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor.

OKA yetkilileri, edinilen modellerin Samsun Merkez OSB'nin yapısına adapte edilerek hem yerel sanayi için AR-GE fırsatları yaratılmasını hem de girişimciler için cazip bir ekosistem oluşturulmasını hedeflediklerini belirtiyor. Planlama sürecinin bir sonraki aşamasında yerel paydaşlarla daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

BU KAPSAMDA MARMARA TEKNOKENT VE GEBZE OSB TEKNOPARK’A TEKNİK İNCELEME ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİREN OKA HEYETİ, TEKNOPARKLARIN SANAYİYLE İŞ BİRLİĞİ MODELLERİNİ, YÖNETİM YAPILARINI VE AR-GE ODAKLI ÜRETİME KATKILARINI İNCELEDİ.