Büyükçekmece'de yasa dışı silah ticareti kapsamında operasyon

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulundurup izinsiz ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü. Pınartepe Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen baskında H.T.Y. (66) yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Evde yapılan aramada, çelik kasa içinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermiler bulundu. Bulunan malzemeler emniyet ekipleri tarafından kayıt altına alındı ve kriminal incelemeye gönderildi.

gözaltı süreci ve adli işlemler:

H.T.Y. gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece alınan karar doğrultusunda şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve silahların temin edildiği kaynaklara yönelik çalışmalar devam ediyor.

ŞAHIS GÖZALTI İŞLEMLERİ SONRASINDA SEVK EDİLDİ MAHKEMECE TUTUKLANDI.