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Mazıdağı'nda zemin yumuşadı, bazı araçlar çamura saplandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yağışın ardından cadde ve sokaklarda su ve çamur birikintileri oluştu; araçlar yumuşayan zeminde saplanarak ulaşımı aksattı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mazıdağı'nda zemin yumuşadı, bazı araçlar çamura saplandı

Mazıdağı'nda yağışın etkileri:

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gerçekleşen yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ve çamur oluştu. Yağışın etkisiyle zemin yer yer yumuşadı ve altyapı çalışmaları süren bölgelerde olumsuzluklar göze çarptı.

Ulaşımda yaşanan sorunlar:

Yağış sonrası bazı noktalarda ulaşımda aksamalar görüldü. Araçlar yumuşayan zeminde ilerlemekte güçlük çekti ve bazı araçların çamura saplandığı gözlendi. Bu durum, özellikle dar cadde ve sokaklarda trafik akışını olumsuz etkiledi.

Vatandaş talepleri ve beklenen müdahaleler:

Vatandaşlar, yol ve altyapı çalışmalarının sürdüğü bölgelerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. İlçe merkezindeki olumsuzlukların giderilmesi için yetkililerin kısa süre içinde çalışma başlatmasını bekledikleri belirtiliyor.

Yetkililerden ve ilgili birimlerden yapılacak müdahalelerin ardından cadde ve sokaklardaki su ile çamur birikintilerinin temizlenmesi ve ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

MARDİN&#039;İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU VE ÇAMUR...

MARDİN'İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞIN ARDINDAN BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU VE ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU. BAZI ARAÇLAR YUMUŞAYAN ZEMİNDE İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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