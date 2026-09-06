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Memur olma umuduyla Elazığ’da KPSS telaşı

Elazığ’da binlerce aday, sıkı üst araması ve kimlik kontrollerinin ardından okullarda KPSS’ye girdi; kapılar saat 10.15’te kapandı, bazıları son anda yetişti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Memur olma umuduyla Elazığ’da KPSS telaşı

Memur olma umuduyla Elazığ’da KPSS telaşı

Elazığ’da, binlerce aday Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için kentteki okullara akın etti. Sınava katılanlar, salonlara alınmadan önce detaylı üst araması ve kimlik kontrollerinden geçirildi. Sınav atmosferi sabah saatlerinden itibaren hissedilirken, adayların bir kısmı son dakikada salonlara ulaştı.

Sınav öncesi kontroller:

Görevliler tarafından gerçekleştirilen güvenlik prosedürleri kapsamında adayların kimlikleri tek tek kontrol edildi ve üst aramaları yapıldı. Sınav merkezlerinde girişlerin düzenli sağlanması için kapılar, saat 10.15 itibarıyla kapatıldı. Bu uygulama nedeniyle son anda gelen bazı adaylar içeri alınamazken, çoğunluk zamanında yerini aldı.

Adayların beklentisi ve duyguları:

Salonlarda sınavın başlamasıyla birlikte memur olma hedefi taşıyan çok sayıda aday ter dökmeye başladı. Adaylardan Furkan Sönmez sınavın sonuna geldiklerini belirterek, "Çalıştık, Allah nasip ederse güzel yerlere gelmek için sınava geldik. Rabbim herkese kolaylık nasip etsin. Bende sınava çalıştım. Allah güzel sonuçlar nasip etsin inşallah" dedi. Bu sözler, salondaki umut ve heyecanın kısa bir özetini yansıtıyordu.

Elazığ’daki KPSS oturumları, planlı güvenlik önlemleri ve yoğun katılımla sürdü. Adaylar için hem hazırlık sürecinin hem de sınav gününün stresli geçtiği gözlenirken, sonuçların açıklanmasıyla birlikte birçok kişinin geleceğe yönelik planlarında netlik kazanması bekleniyor.

TÜM TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ ELAZIĞ’DA DA KPSS’YE GİRECEK BİNLERCE ADAY OKULLARIN YOLUNU...

TÜM TÜRKİYE’DE OLDUĞU GİBİ ELAZIĞ’DA DA KPSS’YE GİRECEK BİNLERCE ADAY OKULLARIN YOLUNU TUTTU

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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