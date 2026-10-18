Menopoz döneminde yaşam kalitesini korumanın yolları

Menopoz nedir ve ne zaman başlar?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Irmak Üyel menopozun, yumurtalıkların hormonal faaliyetlerinin azalması sonucu adet kanamalarının kalıcı olarak sona ermesi olduğunu vurguluyor. Üyel'e göre, başka bir neden olmaksızın 12 ay boyunca adet görülmemesi menopoz göstergesi olarak kabul ediliyor. Menopoz genellikle 45-55 yaşları arasında ortaya çıksa da, geçiş süreci son adet tarihinden yıllar önce başlayabiliyor.

Belirtiler ve yaşam kalitesi:

Menopoz döneminde adet aralıkları ve kanama miktarında değişiklikler görülebilir. Sıcak basması, gece terlemesi ve uyku sorunları sık rastlanan yakınmalardır. Op. Dr. Üyel, bazı kadınların bu süreci hafif atlatsa da bazılarında duygu durum değişikliklerinin, iş ve sosyal hayatın olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Bu nedenle menopozun sadece adet düzeni sorunu olarak görülmemesi; kemik sağlığı, kalp-damar sağlığı, uyku düzeni ve ruhsal iyilik hâli açısından bütüncül değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uzun vadeli sağlık riskleri ve yaşam kalitesi arasındaki bağlantı göz önünde bulundurulmalı; düzenli egzersiz, dengeli beslenme, sigaradan kaçınma ve kaliteli uyku alışkanlıkları bu dönemde koruyucu rol oynar.

Tedavi ve takip yaklaşımı:

Üyel, menopoz yakınmaları için etkili tedavi seçeneklerinin bulunduğunu ancak tedavinin herkese aynı şekilde uygulanamayacağını vurguluyor. Hormon tedavileri, hormon içermeyen tıbbi seçenekler ve vajinal yakınmalara yönelik uygulamalar; hastanın şikâyetleri, genel sağlık geçmişi ve tercihleri doğrultusunda değerlendirilir. Temel hedef, kişiye en uygun yaklaşımla belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Menopoz takibinin yalnızca sıcak basmaları veya adet düzeni ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Üyel, yaşa ve bireysel risklere uygun taramaların aksatılmamasını öneriyor. Düzenli jinekolojik kontroller ve gerektiğinde multidisipliner değerlendirme, olası komplikasyonların erken tespiti açısından önem taşıyor.

Op. Dr. Irmak Üyel, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü vesilesiyle tüm kadınlara bedenlerindeki değişimleri tanımaları, sorularını sormaktan çekinmemeleri ve profesyonel destek almaları çağrısında bulunuyor. Doğru bilgi ve kişiye özel sağlık desteği ile menopoz döneminin daha sağlıklı, aktif ve konforlu geçirilebileceğini hatırlatıyor.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. IRMAK ÜYEL