Menteşe'de metruk evde alevler geceyi aydınlattı: itfaiye ve mahalle yangını kontrol altına aldı

olayın gelişimi:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi Basmacı Sokak'ta, gece saatlerinde metruk bir evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede evi sardı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine mahalle sakinleri de destek verirken, yangın çevredeki evlere ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına alındı.

mahalle müdahalesi ve tanık anlatımı:

Olay yerinde bulunan mahalle sakini Yunus Emre, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 1’i çeyrek geçeydi, bir koku yayıldı. Sonra pof diye bir ses geldi. İnsanlar koşturmaya başladı. Orası biraz da herkesin, grupların dikildiği bir bölge. Büyük ihtimalle orası da çıra gibiydi. Sigara izmaritini attılar oraya. İçi için yandı büyük ihtimalle. Bir anda böyle duman bastı önce, sonra pof diye patladı. Hemen çıktık biz de. Koşturduk, insanlara haber vermeye çalıştık. ‘Arabalarınızı çekin, arabalar yanacak’ diye. Allah’tan itfaiye erken geldi. 5 dakika geç kalsa itfaiye, arabalar gitmişti işte. Genel bir sorun var orada, içip içip geliyorlar oraya. Büyük ihtimalle izmarit".

soruşturma devam ediyor:

Yetkililer yangının çıkış nedeni üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, mahalle sakinlerinin ve itfaiyenin hızlı müdahalesi olası daha büyük bir zararın oluşmasını engelledi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE METRUK BİR EVDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ VE MAHALLE SAKİNLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREDEKİ EVLERE SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI.