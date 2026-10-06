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Meram’da raftan kasaya tüketici hakları zabıta denetiminde

Meram Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde etiket, kasa fiyatı, gramaj ve son kullanma tarihlerini denetleyerek tüketicinin sağlığını ve haklarını koruyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Meram’da raftan kasaya tüketici hakları zabıta denetiminde

Denetimlerin kapsamı:

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünleri üzerinde yoğunlaşıyor ve işletmelerin mevzuata uygun davranıp davranmadığı titizlikle değerlendiriliyor.

Ekiplere yöneltilen öncelik, raflarda tüketiciye sunulan bilgilerin doğru, şeffaf ve güncel olmasını sağlamak. Bu kapsamda etiket bilgilerinden gramajlara, ambalaj durumundan ürünlerin satışa uygunluğuna kadar çok sayıda kriter gözden geçiriliyor.

Etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılıyor:

Denetimlerin önemli ayaklarından biri, raf etiketleri ile kasa fiyatları arasındaki uyumun kontrol edilmesi. Meram Zabıtası, ürünlerin raflarda görülen fiyatlarının kasada da aynı şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını inceleyerek tüketicinin yanıltılmasını engelleme hedefi taşıyor. Ekipler ayrıca etiketlerdeki ürün açıklamalarının ve gramaj bilgilerinin doğruluğunu inceliyor; tüketiciyi yanıltabilecek eksik veya hatalı ifadeler kayıt altına alınıyor.

Son kullanma tarihleri ve sağlık kriterleri:

Fiyat kontrollerinin yanı sıra zabıta ekipleri, özellikle gıda ürünlerinde son kullanma tarihleri, ambalaj bütünlüğü ve satışa uygunluk gibi sağlıkla doğrudan ilgili unsurları da tek tek kontrol ediyor. Tespit edilen olumsuzluklar için gerekli kayıtlar tutuluyor ve ilgili süreçler işletiliyor; aynı zamanda işletmeler bilgilendiriliyor.

Denetimler sırasında elde edilen bulgular, hem tüketici haklarının korunması hem de piyasa düzeninin sağlanması açısından değerlendiriliyor. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi yönünde işletmelerle iletişim kuruyor ve mevzuata aykırılık halinde gerekli işlemleri yapıyor.

Başkan Mustafa Kavuş denetimlerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Meram’da vatandaşımızın alışveriş yaptığı yerde ne aldığını, hangi fiyata aldığını ve aldığı ürünün güvenilir olduğunu bilmesi en doğal hakkıdır. Biz de bu hakkın korunması için ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz, fiyatlardan etiketlere, gramajlardan son kullanma tarihlerine kadar vatandaşımızı ilgilendiren her ayrıntıyı titizlikle kontrol ediyor. Kurallara uygun, şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamının oluşmasına katkı sağlamak için aralıksız çalışıyoruz."

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki marketlere yönelik denetimlerinin yıl boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi. Vatandaşların bilinçli ve güvenli alışveriş yapabilmesi için yapılan bu uygulamaların düzenli aralıklarla tekrarlanacağı ve tespit edilen sorunların takip edileceği vurgulandı.

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE...

KONYA’NIN MERKEZ MERAM İLÇE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI BİR ALIŞVERİŞ ORTAMINDA İHTİYAÇLARINI KARŞILAYABİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ MARKETLERDE DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. DENETİMLER KAPSAMINDA EKİPLER, ÖZELLİKLE TEMEL GIDA VE İHTİYAÇ ÜRÜNLERİNİ MERCEK ALTINA ALIYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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