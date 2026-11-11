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Mersin adliyesinde yargı mensupları gelecek için fidan dikti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım'da düzenlediği etkinlikte Başsavcı Yasin Emre ve vekilleriyle fidan dikti; halka fidan dağıtıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Mersin adliyesinde yargı mensupları gelecek için fidan dikti

etkinlikte kimler vardı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Mersin Adliyesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ömer Faruk Güngör, Muti Yeter, Oğuzhan Murat, İsmet Güdümen, Taşkın Çörekli ve Zafer Seçkin ile Adalet Komisyonu Üyesi Aydın Cıvgın katıldı.

başsavcının mesajı:

Programda konuşan Başsavcı Yasin Emre, ağaçlandırmanın gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Emre, fidan dikiminin yalnızca çevreye yönelik bir çalışma değil, aynı zamanda evlatlarımıza bırakılacak kalıcı bir miras olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında doğayı korumanın, yeşil alanları çoğaltmanın ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın ortak bir görev olduğunu belirtti ve filizlenen her fidanın toplumdaki çevre bilincini güçlendirmesini temenni etti.

etkinliğin akışı ve kapanış:

Konuşmanın ardından Başsavcı Yasin Emre ile başsavcı vekilleri ağaçlandırma alanına geçerek fidanları toprakla buluşturdu. Fidanlara ilk can suları verildi ve etkinlik kapsamında adliyeyi ziyaret eden vatandaşlara da fidan dağıtımı yapıldı. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi; böylece hem kurum içi katılım hem de toplumla paylaşım hedeflenmiş oldu.

Etkinlik, çevre bilincinin artırılması ve yeşil alanların çoğaltılmasına yönelik yerel katkının bir örneği olarak kayda geçti. Adliye çevresinde dikilen fidanların takip edilmesi ve bakımıyla ilgili çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇEVRE...

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE GELECEK NESİLLERE DAHA YEŞİL BİR DÜNYA BIRAKMAK AMACIYLA FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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