Mersin'de 10 yıllık kayıp için kasten öldürme soruşturması: 6 gözaltı

Olayın geçmişi:

İddialara göre 9 Ekim 2016 günü, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39727 Sokak'ta oturan Furkan Coşkun'un yanına S.G. ve E.K. geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü, daha sonra tartıştı. Ardından iki kişi Coşkun'u darp etmeye başladı; yaşanan arbede sonrası Coşkun dövülerek sitenin dışına çıkarıldı, bir araca bindirilip uzaklaştırıldı.

Ailenin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntüleri üzerinden tespit edilen iki şahıs gözaltına alındı ve zanlıların üzerinden gençle ilişkilendirilen bir cep telefonu ele geçirildi.

Polisteki ifadelerinde zanlılar, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada Coşkun'un ellerinden kurtularak kaçtığını beyan etti. Zanlıların verdiği adrese yönelik polis ve AKUT ekiplerinin yaptığı aramalarda herhangi bir iz veya delile rastlanamadı. Günler süren aramaların ardından şahıs bulunamadı; o dönemde iki şüpheli mahkemece tutuklandı.

Başsavcılığın yeniden soruşturması:

Aradan geçen yaklaşık 10 yılın ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp olduğu iddia edilen ve hayatına dair emare bulunmayan Furkan Coşkun dosyasını 'kasten öldürme' şüphesiyle tekrar ele aldı. Başsavcılık talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında toplam 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatıldı.

Operasyon ve gözaltılar:

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu, hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı ve adli işlemler için emniyete götürüldü. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Soruşturmanın yeniden açılması, dosyanın niteliğinin değiştirilmesi ve çok sayıda şüphelinin belirlenmesi, olayın hukuki takibinin yoğunlaştırıldığını gösteriyor. Resmi makamların açıklamalarına göre operasyonel adımlar ve adli süreç ilerledikçe yeni gelişmeler ve değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

AİLESİ HERYERDE COŞKUN'U BULMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPMIŞTI. (ARŞİV)