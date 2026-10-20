Dolar 49,5739 +0,03%
Euro 55,6658 +0,14%
Bist 11.624,85 +1,70%
Altın Gram 6.587,65 -0,65%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 111,33 +1,62%
--°

Ankara'da çelik platformun devrilmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde galvaniz fabrikasında halat bağladığı çelik platformun devrilmesi sonucu 24 yaşındaki işçi Danyal Can hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:30

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da çelik platformun devrilmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti

Ankara'da galvaniz fabrikasında kaza

Kahramankazan'ın Ciğir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir galvaniz fabrikasında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, halat bağlamak için girilen çelik platformun devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı. Olay, işyeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve yapılan müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı.

Kaza anı ve müdahale:

Olay, 19.30 sıralarında gerçekleşti. İçine halat bağlamak için giren Danyal Can (24), platformun devrilmesi sonucu platformun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Can'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Can için sürdürülen müdahaleler sonuç vermedi ve hayatını kaybetti.

Kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi; bu görüntüler jandarma tarafından incelemeye alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak fabrikanın işletme müdürü E.K. (44), imalat sorumlusu R.E. (33) ve ustabaşı R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Çalışmak için Ankara'ya geldiği belirtilen Danyal Can'ın memleketi Hakkari'nin Derecik ilçesinde defnedileceği yetkililer tarafından bildirildi.

ANKARA’DA GALVANİZ FABRİKASINDA HALAT BAĞLADIĞI ÇELİK PLATFORMUNUN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN...

ANKARA’DA GALVANİZ FABRİKASINDA HALAT BAĞLADIĞI ÇELİK PLATFORMUNUN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ. OLAYLA İLGİLİ İŞLETME SORUMLUSU 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı
images

Kozcağız'da köprü üstünde bulunan kuaförün ölümü soruşturuluyor
images

Bornova'da ev baskınında binlerce uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi
images

Ovakent'te gece yarısı ateş: iki şüpheli tutuklandı, bir kişi aranıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kilis'te yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen iki şüpheli tutuklandı

Üniversite yolculuğuna destek: Ümraniye'den ilk kez başlayan öğrencilere sekiz ayda 20 bin lira

Kayserispor'a FIFA'dan iki yeni tescil yasağı ve 1.934.000 Euro'luk borç

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine yeni sayfa

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi