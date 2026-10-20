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Denizli'nin demir ustası ve buluşçusu Hüseyin Kurucan veda etti

28 yıl öğretmenlik, 41 yıl soğuk demir ustalığıyla tanınan Hüseyin Kurucan, yenilikçi tasarımları ve yetiştirdiği ustalarla Denizli'de uğurlandı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denizli'nin demir ustası ve buluşçusu Hüseyin Kurucan veda etti

Denizli'nin tanınmış ustası hayatını kaybetti

Denizli'de uzun yıllar hem eğitim hem de zanaatkârlık alanında etkin rol oynayan Hüseyin Kurucan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 88 yaşında vefat eden Kurucan, meslek yaşamında bıraktığı izlerle kentte saygı gören isimler arasındaydı.

Eğitimci kimliği ve ustalık süreci

Kurucan, meslek hayatının başında 28 yıl öğretmenlik yaptı. Emekli olduktan sonra üretimden ve meslek bilgisini aktarmaktan vazgeçmeyen usta, Denizli'nin Eski Levazım bölgesinde 41 yıl boyunca çırak, kalfa ve usta yetiştirdi. Hem sınıfta hem atölyede geçen yıllarında öğrencilere ve yanında çalışanlara aktardığı bilgiler, bölgede ustalık geleneğinin sürdürülmesine katkı sağladı.

Yenilikçi tasarımlar ve günlük çözümler

Kurucan, geleneksel demircilik bilgisini yeni fikirlerle birleştirerek dikkat çekti. Kentte ilk kez otomobil üstüne kurulabilen çadır tasarımını hayata geçiren kişi olarak tanındı; bu çalışma özellikle keneler gibi günlük yaşam sorunlarına pratik bir çözüm getirdi. Ayrıca Kurucan'ın portföyünde akıllı sehpa ve otomatik kamelya gibi farklı kullanım amaçlarına yönelik tasarımlar da yer aldı. Bu ürünler, ustanın fikirlerini somutlaştırma ve üretime dönüştürme yeteneğini gösterdi.

Uzun yıllar süren üretim pratiği boyunca Kurucan, hem geleneksel tekniklere bağlı kaldı hem de ihtiyaç odaklı yeniliklere imza attı. Eğitimciliğini ve ustalığını bir arada götürerek yetiştirdiği ustalar üzerinden mesleki birikiminin devamını sağladı.

Ödül, anma ve cenaze bilgileri

Mesleğe yaptığı katkılar dolayısıyla Kurucan geçmiş yıllarda Yılın Ahisi olarak da onurlandırılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta için Denizli'de bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, ikindi namazının ardından Mezarlıkbaşı Camii'nde kılınan namaz sonrasında İlbade Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Geride bıraktığı 28 yıllık öğretmenlik geçmişi, 41 yıllık ustalık deneyimi ve kentte bilinen tasarımlarıyla Hüseyin Kurucan, yetiştirdiği ustalar ve yıllarca emek verdiği çalışmalarla anılmaya devam edecek.

DENİZLİ’DE 28 YIL ÖĞRETMENLİK YAPAN, EMEKLİLİĞİNİN ARDINDAN 41 YIL BOYUNCA ESKİ LEVAZIM BÖLGESİNDE...

DENİZLİ’DE 28 YIL ÖĞRETMENLİK YAPAN, EMEKLİLİĞİNİN ARDINDAN 41 YIL BOYUNCA ESKİ LEVAZIM BÖLGESİNDE SOĞUK DEMİR ÜZERİNE ÇIRAK, KALFA VE USTALAR YETİŞTİREN 88 YAŞINDAKİ HÜSEYİN KURUCAN, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ. YENİLİKÇİ TASARIMLARIYLA TANINAN VE GEÇMİŞ YILLARDA YILIN AHİSİ SEÇİLEN KURUCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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