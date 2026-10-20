Ankara'da çelik platformun devrilmesi sonucu genç işçi hayatını kaybetti

Ankara'da galvaniz fabrikasında kaza

Kahramankazan'ın Ciğir Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir galvaniz fabrikasında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, halat bağlamak için girilen çelik platformun devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı. Olay, işyeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve yapılan müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı.

Kaza anı ve müdahale:

Olay, 19.30 sıralarında gerçekleşti. İçine halat bağlamak için giren Danyal Can (24), platformun devrilmesi sonucu platformun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, ağır yaralanan Can'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan Can için sürdürülen müdahaleler sonuç vermedi ve hayatını kaybetti.

Kaza anı, fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi; bu görüntüler jandarma tarafından incelemeye alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili olarak fabrikanın işletme müdürü E.K. (44), imalat sorumlusu R.E. (33) ve ustabaşı R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma karakolundaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Çalışmak için Ankara'ya geldiği belirtilen Danyal Can'ın memleketi Hakkari'nin Derecik ilçesinde defnedileceği yetkililer tarafından bildirildi.

ANKARA’DA GALVANİZ FABRİKASINDA HALAT BAĞLADIĞI ÇELİK PLATFORMUNUN DEVRİLMESİ SONUCU ALTINDA KALAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ. OLAYLA İLGİLİ İŞLETME SORUMLUSU 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINIRKEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ.