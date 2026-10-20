Okul çevresinde huzur: Erzincan'da güvenli okul önleri denetimi

Erzincan'da güvenli okul önleri denetimi

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik yürütülen "Güvenli Okul Önleri Uygulaması" kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

denetimde öne çıkan rakamlar:

Uygulamada Ziya Gökalp İlkokulu çevresinde toplam 4 servis aracı ve 28 sivil araç kontrol edilirken, kimlik kontrolleri kapsamında 72 kişinin sorgulaması yapıldı.

uygulamanın amacı ve devamı:

Denetimlere İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinden 6 ekip ve 12 personel katıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerindeki denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Uygulamalar, olası riskleri azaltma ve veli ile okul topluluklarına güven sağlama hedefiyle planlanıyor.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN DENETİM YAPILDI