Mersin'de denize giren üç gençten biri hayatını kaybetti

Olay yeri ve gelişimi:

Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren üç gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Denize girenlerin isimleri Emre Karaağaç (20), C.K. (15) ve I.K. (17) olarak öğrenildi.

Gençlerin bir süre sonra çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar yardım etmek için denize girdi. Vatandaşların müdahalesiyle C.K. ve I.K. sudan çıkarılarak kurtarıldı; Emre Karaağaç ise suyun içinde gözden kayboldu.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Karaağaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

MERSİN’İN AKDENİZ İLÇESİNDE DENİZE GİREN 3 GENÇTEN 20 YAŞINDAKİ EMRE KARAAĞAÇ, BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ. 2 GENÇ İSE ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.