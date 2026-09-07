Elazığ'da boş arazide park halindeki otomobil yanarak ağır hasar gördü

Elazığ'da otomobil yangını

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokak üzerinde bulunan boş bir alanda park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ELAZIĞ’DA BOŞ BİR ALANDA ÇIKAN YANGINDA OTOMOBİL KULLANILMAZ HALE GELDİ. YANGIN ANI ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ